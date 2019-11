Ahora puedes disfrutar tu cuenta gratuita de Spotify con los altavoces Sonos

Los altavoces Sonos han lanzado una nueva característica que seguramente traerá felicidad en más de dos usuarios. Y es que una de las principales atracciones es que te permite reproducir música y podcasts desde Spotify. No obstante, antes esta opción solo se encontraba disponible para los suscriptores de la variante de pago (Spotify Premium), por lo que los usuarios con cuenta gratuita no podían disfrutar la compatibilidad. Pero eso se ha terminado a partir de hoy.

Por lo tanto, si cuentas con una suscripción gratuita de Spotify, ya puedes hacer la conexión con tu altavoz Sonos sin ningún problema. Aunque primero debes revisar si tu equipo Sonos está actualizado a la última versión; al igual que con la aplicación del servicio de música en streaming.

Cuando hayas hecho la comprobación de lo anterior, solo debes abrir la aplicación oficial de Sonos, ir hacia a Ajustes > Servicios > Añadir un Servicio y elegir Spotify. Después tienes que iniciar sesión en la cuenta gratuita. Es sumamente sencillo y es el mismo proceso que hacen los usuarios de pago.

Cuando sincronices tu altavoz con Spotify, vas a poder ingresar a las listas de reproducción como "Descubrimiento Semanal", "Tu Daily Mix" y "Tu radar de novedades". Cabe mencionar que la reproducción puede ser controlada por medio de las aplicaciones de Spotify o Sonos. Claramente también puedes utilizar Alexa o Google Assistant para controlar tu música a través de los comandos de voz.

Esto podría parecer poca cosa, pero muchos usuarios se habían manifestado inconformes al no poder utilizar la versión gratuita del servicio y se veían obligados a pagar por la premium si deseaban disfrutar del catálogo de Spotify.

No cabe duda que esta implementación por parte de Sonos ha sido un acierto, pues muchos usuarios al tener la versión gratuita con publicidad y sumándole el no poder disfrutar de los altavoces Sono, optaban por otras opciones de sonido. Era una desventaja ante la competencia pues aunque estos altavoces cuentan con un sonido de alto nivel, el audio multiroom, esquemas de sonido 2.0, 2, 1 o incluso 5.1 para poder ver series, películas u otros contenidos, no tenían en su lista a los usuarios con Spotify gratuito.

