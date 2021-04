Ahora podrás responder tus mensajes de WhatsApp a través de Messenger

Todos sabemos que el gigante de las redes sociales Facebook está trabajando para conectar todas sus aplicaciones con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario perfecta. La plataforma de redes sociales ya ha lanzado algunas funciones anteriormente que integran WhatsApp, Instagram y Facebook entre sí. Una nueva filtración ahora muestra otro ejemplo de integración entre las dos plataformas de redes sociales más grandes.

Expertos aseguran que ahora los usuarios de Facebook Messenger pronto podrán chatear con los usuarios de WhatsApp en la plataforma. En palabras simples, los usuarios de Messenger no necesitarán abrir la aplicación WhatsApp en su teléfono para chatear con sus contactos. Messenger pronto permitirá a sus usuarios conectarse con los contactos de WhatsApp en la plataforma.

Próximamente WhatsApp hará nueva actualización

La captura de pantalla de la función muestra claramente a un usuario de Facebook Messenger chateando con un usuario de WhatsApp en la plataforma. La interfaz de chat se parece más a Facebook con una burbuja de chat de WhatsApp. Para aclarar aún más, la filtración ha revelado que un usuario que tenga Messenger pero no WhatsApp aún podrá chatear con usuarios de este último.

Esta no es la primera vez que escuchamos sobre esta función. Para recordar, en julio de 2020, otro informe reveló detalles relacionados con la integración. Si bien los rumores y las filtraciones sugieren que la función está en proceso, no hay información clara sobre el lanzamiento de la función. La plataforma de mensajería no ha revelado ningún detalle relacionado con la introducción de la función.

Actualmente, se dice que WhatsApp está trabajando en varias otras funciones, incluida la compatibilidad con múltiples dispositivos, la transferencia de chat de Android a iPhone, pegatinas animadas y mucho más. Actualmente, la plataforma de mensajería insta a sus usuarios a aceptar la política de privacidad actualizada para poder usar WhatsApp después del 15 de mayo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.