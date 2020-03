Ahora Pokémon Go será más fácil jugar desde casa durante el coronavirus

No hay duda que la pandemia por el coronavirus ha ocasionado que varias naciones pongan en marcha medidas severas para impedir contagios. Por ejemplo el aislamiento total en Italia hasta el estado de alarma en España que pone límite a la circulación de personas en ciertas condiciones. Resulta inevitable no perjudicar a uno de los juegos más populares para dispositivos móviles: Pokémon Go.

Cabe mencionar que a pesar de que la cantidad de jugadores ha reducido en los más recientes meses, la base de fanáticos continúa siendo fiel al juego de Niantic. Para adaptarse a las nuevas medidas a causa del coronavirus, los desarrolladores dieron a conocer que harán ajustes a Pokémon Go para que pueda seguir disfrutándose en un entorno individual y que también fomenten la exploración.

En las modificaciones inmediatas están más regalos en las Poképaradas (PokéStops), más hábitats y apariciones de Pokémon, así como disminuciones en la distancia cuando los huevos son colocados en las incubadoras. Añadido a esto, vas a poder comprar 30 inciensos por 1 Pokémoneda, los cuales ahora tendrán una duración de una hora y van a permitir que atrapes Pokémon desde tu hogar.

Los cambios no van a ser permanentes y pese a que no existe fecha definida, lo más seguro es que terminen una vez que las restricciones por el coronavirus queden sin efecto. Asimismo, Niantic informó la cancelación de su evento Abra para Pokémon Go y los días de comunidad para Harry Potter: Wizards Unite, otro juego que usa las mismas mecánicas y promueve la exploración.

En un tiempo reciente, Pokémon Go dio a conocer los detalles de su esperado modo multijugador en línea, en donde los usuarios podrán competir como sucede en los juegos para consolas portátiles. A causa de su naturaleza de recorrer varios kilómetros para poder tener participación, los torneos de la Liga Combates GO no sería lo más ideal en los tiempos del coronavirus.