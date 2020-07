Advierten que salir de "Warcraft: Shadowlands Covenants" será fácil, volver se dificultará

Warcraft: Shadowlands cambios

Una de las características clave de World of Warcraft es la expansión de Tierras Sombrías, ya que requerirá que los jugadores se comprometan con la facción o pacto que elijan en el popular MMORPG. Esa elección afectará todo, desde el poder de tu personaje hasta su aspecto y las habilidades que usa.

Los pactos incluyen opciones cosméticas, como capas y armaduras elegantes, que solo están disponibles para los personajes que se alían con ellos, y también habilidades básicas como mejoras en viajes y combate.

Igual se suman los "Soulbinds", personajes individuales que no son jugadores con los que se pueden vincular sus destinos, proporcionándoles tres árboles de mini talentos diferentes de nuevas habilidades (uno para cada NPC) que se pueden mejorar con conductos similares a reliquias para obtener poder adicional.

El intercambio entre Soulbinds, o el intercambio entre habilidades en esos árboles de talentos, requiere un clic de un botón en la sede de su alianza.

Los jugadores podrán conocerlos a todos durante la expansión y cuando alcancen el nivel 60, regresarán a Oribos donde pueden elegir uno para unirse

Reemplazar Conductos, por ahora, requiere destruir el antiguo para reemplazarlo por uno nuevo, reunido como parte de mazmorras, incursiones, mundo exterior y otro contenido.

Pero el hecho de que Blizzard Entertainment quiera que su opción de pacto se sienta significativa en Shadowlands no significa que esté permanentemente atascado con ese compromiso.

El director del juego de Warcraft, Ion Hazzikostas, habló sobre exactamente lo que se necesitará para cambiar de un pacto a otro (pista: no mucho) y lo que se necesitaría para cambiar de nuevo (mucho más).

¿Cómo intercambias pactos?

Hazzikostas: Si solo quieres probar una experiencia diferente o te arrepientes de tu elección... digamos que alcanzas el nivel máximo, crees que los Venthyr son increíbles, te unes al Venthyr, y sabes qué, decides que las fiestas de vampiros son tontas, y no quieres formar parte de ellas y quieres unirte a los Kyrian, totalmente no vampiros, pero sabes a lo que me refiero y quieres unirte al Kyrian, sabes qué, puedes ir a hacer eso. Puedes decir, cometí un error, me uniré al Kyrian. Chasqueas los dedos y ahora eres un kirio. Esta bien. Pero el Venthyr lo recordará.

Los Venthyr no van a tomar demasiado amablemente el hecho de que hiciste este juramento sagrado con ellos y luego lo rompiste para salir y unirte al Kyrian.

¿Qué tan difícil será quedar atrapado con un nuevo pacto?

Hazzikostas: De la forma en que tenemos esa configuración, en realidad hay mecanismos de recuperación bastante robustos, ya sea que solo sea una alternativa, que sea alguien que elija Shadowlands unos meses después del lanzamiento, o que esté cambiando de un pacto a otro.

No debería haber una sensación de una tremenda rutina involucrada para ponerse al día. Donde nos estamos centrando la fricción no es en cambiar los pactos la primera vez, sino en volver a un pacto que te queda.

Lamento mis elecciones y cambio. ¿Que tengo que hacer?

Hazzikostas: Entonces, si quieres volver a unirte al Venthyr, tendrás que expiar tus transgresiones. Y no hemos ajustado eso exactamente. Pero piense en una serie de entregas, básicamente, teniendo que demostrar su dedicación a ellos.

Lo siento, sí, cometiste un error, pensaste que la hierba era más verde al otro lado de la cerca, pensaste que los kirios y sus alas eran increíbles. En realidad, quieres volver y quieres organizar tus fiestas nuevamente. Y te creerán y te dejarán volver.

Después de tu regreso, ¿tienes que volver a moler todo lo que hiciste?

Hazzikostas: Todo está ahí como lo dejaste. Si tienes tu santuario desbloqueado en un cierto nivel de Renombre y ciertos Vínculos del alma, todos están preservados y esperando por ti.

¿Por qué penalizar el regreso?

Hazzikostas: Realmente, el objetivo aquí es asegurarnos de que no estamos castigando a nadie por sentir pena o por querer explorar sus elecciones.

Pero realmente no queremos que esto se convierta en un sistema en el que cambies de un lado a otro, donde sientas que nuestro gremio está progresando en este jefe, voy a ir a Kyrian, y luego cambiaré a ese jefe y seré Ardenweald o Night Fae.

En ese punto, ya no es una expresión de identidad. Es solo otra de esas opciones que está marcando como parte de una carga: como sus talentos y qué equipo ha equipado, qué Soulbind tiene activo y el camino dentro de su Soulbind que tiene elegido.

Todas esas cosas que pretendemos ser totalmente maleables. Hay una gran variedad de opciones y personalización allí.

¿Son diferentes los pactos?

Hazzikostas: Elegir un pacto es, de alguna manera, sistémicamente, como elegir una subclase. ¿Eres un paladín Venthyr, o eres un paladín kirio? Debería ser una gran elección.

Ahora reconocemos que con una gran elección viene una gran obligación, y no lo tomamos a la ligera. Obviamente, desde una perspectiva de equilibrio, depende de nosotros tomar esas decisiones difíciles, significativas y complejas.

Hasta ahora, los jugadores se han centrado principalmente en las habilidades activas que han visto. No afirmamos que esas actividades estén perfectamente equilibradas entre sí, porque en algunos casos sabemos que no pueden serlo.

Dos tipos diferentes de utilidad o diferentes tipos de rendimiento, uno podría tener un mejor componente de objetivo único, uno podría tener un mejor componente AOE, pero esa no es la elección que se les pide a los jugadores.

Entonces, ¿qué decisión les pides que hagan?

Hazzikostas: se les pide a los jugadores que elijan entre un gran paquete de opciones, que incluyen todos los diferentes talentos de Soulbind, ventajas específicas del pacto, lo que está disponible a través de conductos o [elementos legendarios] y esas habilidades activas.

Y eso nos da suficientes botones de ajuste para sentirnos bastante seguros de que podemos enturbiar las aguas de tal manera que no haya una respuesta clara correcta o incorrecta para el juego en su conjunto, incluso para un tipo particular de contenido en su conjunto.

Si un amigo te pregunta, y les gusta jugar clases a distancia en juegos de rol o MMO, ¿debería jugar un mago o un cazador, que es mejor? ¿Honestamente? Ambos son realmente buenos, ambos tienen grandes ventajas y beneficios. Alguien que es un asaltante del Salón de la Fama de primer nivel te lo diría, y alguien que es un competidor de (Mythic Dungeon International) te lo diría.

Realmente se reduce a cuál crees que es más genial, lo que es más divertido. Pruébelos a ambos, vea qué le habla más.

Sí, si intentas comparar, ¿es (el hechizo) Parpadeo mejor que Desactivar? Bueno, sí, probablemente lo sea. Va más allá, tiene un tiempo de reutilización más corto. Hay todas estas razones por las que es mejor. Pero no estás eligiendo Blink versus Disengage. Estás eligiendo el paquete completo de mago versus el paquete completo de cazador. Y ese es el espacio que queremos que ocupen los convenios y la elección del convenio.

¿Qué sucede cuando Blizzard inevitablemente hace cambios?

Hazzikostas: Cuando se trata de nerfs o ajustes una vez que está en vivo, obviamente tenemos que tener mucho cuidado allí. No queremos alterar el equilibrio o crear una sensación de arrepentimiento donde antes no existía.

Creo que algo que ayuda aquí es que, al final del día, los pactos son importantes. Son impactantes. Pero no son la mayor parte de tu poder. Tu clase es la mayor parte de tu poder, y no tenemos intención de cambiar eso.

Tal vez esta sea una respuesta un poco frívola, pero ciertamente hacemos cambios de equilibrio en las clases y especificaciones, y no puedes cambiar tu clase muy fácilmente, sin subir de nivel o rodar un nuevo personaje. Y eso termina estando bien.

Fuera del juego de alta gama o nicho, las personas no sienten constantemente la necesidad de cambiar o relanzar su clase de nivel a nivel. Queremos asegurarnos de no tomar algo que solía ser lo mejor en una determinada situación y lo peor, pero siempre buscamos reducir las brechas.

¿Qué estás haciendo para evitar esos grandes cambios?

Los jugadores son un grupo astuto, y seguimos encontrando nuevas formas de combinar ventajas.

Hazzikostas: Parte de nuestro objetivo para sacar el sistema temprano, parte de nuestro objetivo para desbloquear las pruebas de las 48 habilidades activas en alfa, incluso antes de que las zonas asociadas estuvieran disponibles, es comenzar a recibir comentarios lo antes posible, tanto en el sentir estas habilidades, pero también su ajuste, de modo que la probabilidad de cambios que tengamos que hacer después de que el juego esté en vivo sea lo más baja posible.

Pero sí, como notas, los jugadores son inteligentes. En [Battle for Azeroth] la gente está descubriendo algunas nuevas variantes de construcción para algunas de nuestras especificaciones casi dos años después de la expansión. Entonces eso siempre es divertido.

¿Habrá una Semana de Armisticio donde los jugadores puedan intercambiar sin penalización?

Hazzikostas: Quiero decir, todo es posible. Creo que probablemente sería un último recurso. Es difícil imaginar un cambio tan radical como ese. Creo que cuando los reembolsos del árbol de talentos o los respetos gratuitos se ofrecían en los viejos tiempos, generalmente no se trataba de cambios de equilibrio.

A menudo se debía a que se rediseñó algo fundamental sobre un árbol. Este talento fue cambiado y reemplazado por uno completamente nuevo.

Si terminamos haciendo algo que fue un cambio fundamental en el funcionamiento de los aspectos de los convenios, probablemente consideraríamos algo así.

Pero bueno, redujimos el alcance de la Puerta de las Sombras en cinco yardas, probablemente no te permitiremos cambiar la confianza, ¿verdad? No es que contemplemos hacer ese cambio en particular, pero ese es el tipo de cosas en las que estoy pensando.

Newman: Ha pasado mucho tiempo, tal vez desde el advenimiento del sistema de transfiguración en 2011, desde que los jugadores se han encerrado en un aspecto estético particular al tomar decisiones sobre el poder.

¿Por qué no dejar que los jugadores se ganen los pactos?

Hazzikostas: Definitivamente es definitivamente una elección consciente de nuestra parte unir forma y función en este sentido. Creo que hay otros lugares donde eso ocurre; razas y habilidades raciales en WoW son un buen ejemplo. Algunas personas eligen su raza como resultado de los mejores sims; otros, incluso si son jugadores competitivos.

Tengo un compañero de gremio, un excelente asaltante mítico. Hay situaciones en las que él sabe que el duende sería mejor mecánicamente para ciertos encuentros y situaciones, pero (él) se niega a hacerlo, como, "No, no lo haré", porque la estética es un gran sacrificio en su mente. . Y esa es una elección totalmente válida. En mi opinión, creo que estas son decisiones difíciles. Y hasta cierto punto, está bien mirar dos cosas y decir, bueno, realmente quiero esta de esta columna. Y realmente quiero esa cosa de esa columna. ¿Por qué no puedo tener ambos?

¿Por qué no puedes?

Hazzikostas: A veces puedes, muchas veces puedes, pero a veces no puedes, y eso puede tomar decisiones significativas y profundas cuando se trata de estética y apariencias. Es parte del pacto como una expresión de identidad, en oposición a algo que es libremente maleable.

Si ves a un guerrero con un traje lleno de placa Kyrian radiante, sabes que es un Kyrian, y que de repente no van a usar la Puerta de las Sombras Venthyr teñida de rojo para moverse. Estás aprendiendo algo sobre su identidad, de lo que son capaces y las elecciones que han hecho.

La gran mayoría, el abrumador 99.9 por ciento de las opciones de transfiguración no tienen tales restricciones, pero hay algo en estos símbolos particulares de las elecciones que ha hecho al estar vinculado a eso.

Es de la misma manera que hay armaduras de clase y conjuntos de clases antiguas que solo podrías usar si fueras un pícaro o un mago. E incluso si eras un brujo que pensaba que el conjunto de magos se veía realmente genial, lo siento, eso es para los magos, eres un brujo.

Estas son, nuevamente, pequeñas excepciones al incumplimiento de que todo sea cambiante, que todo sea accesible, pero creemos que es importante dividirlo y mantenerlo como una especie de estaca en el suelo, esculpiendo la identidad.