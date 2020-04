Adiós Wunderlist, Microsoft adquiere la app para integrarla a Microsoft To Do

Wunderlist, la famosa aplicación de gestión de tareas, ha anunciado el cierre de sus servicios a través de un correo electrónico enviado a todos sus usuarios, anunciando que el cese de su funcionamiento será el próximo 6 de mayo.

Adiós Wunderlist

Pero hay una alternativa: Microsoft To Do; de hecho, la causa del cierre de Wunderlist, se debe a que Microsoft ha decidido comprar sus servicios para convertirlo en su propia aplicación de gestión de tareas. El mensaje por parte de la plataforma a sus usuarios es claro en cuanto a que podrán acceder a las listas creadas con Wunderlist y habrá una prórroga para importarlas después del 6 de mayo, pero no será posible realizar cambios ni crear nuevas tareas a través de la vieja aplicación.

Microsoft la sustituye con su propia versión

Al respecto, Microsoft dice:

“Con la unión de la vida laboral y personal, nunca ha sido tan esencial mantenerse conectado y estar al tanto de las cosas más importantes. Estamos comprometidos a ayudarle a realizar esta tarea asegurándonos de que la transición de Wunderlist a Microsoft To Do sea lo más fácil posible”.

En el mensaje, Microsoft hace una atenta invitación a visitar la web wunderlist.com/switch, para conocer las instrucciones para el cambio de servicio de Wunderlist a Microsoft To Do.

De hecho, los pasos son muy sencillos:

Descargar Microsoft To Do

To Do Iniciar sesión con nuestra cuenta de Microsoft , en caso de no contar con una, crearla previamente a partir de un correo electrónico existente.

, en caso de no contar con una, crearla previamente a partir de un electrónico existente. Click en la ventana emergente de Microsoft To Do, que nos direccionará a la herramienta de importación de Wunderlist .

To Do, que nos direccionará a la herramienta de importación de . Hacer Clic en Comenzar Importación para autorizar la conexión entre ambas aplicaciones, Microsoft To Do y Wunderlist.

Una vez realizado lo anterior, las cuentas de Microsoft y Wunderlist estarán vinculadas y se creará automáticamente un nuevo proyecto llamado “Wunderlist Import”, donde encontrarás tus proyectos de Wunderlist en la categoría “subproyectos”. Es importante recalcar que cada tarea vigente se importará con sus respectivas fechas de vencimiento, archivos, notas y recordatorios.

Hola, Microsoft To Do

TE PUEDE INTERESAR: Windows10 actualiza y tiene una gran novedad, incluye Linux integrado en sistema

En otras alternativas a Wunderlist, tenemos TodoList o AnyDo, aunque no son tan sencillas ni ofrecen las mismas ventajas que Microsoft To Do.