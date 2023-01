Adiós, Samsung: iPhone y Apple Watch tendrán la tecnología microLED

En Apple nos dejan de sorprendernos, recientemente se dio a conocer que están trabajando en un módem 5G, un chip con conectividad celular, WiFi y Bluetooth, para sus dispositivos iPhone, con el objetivo de disminuir su dependencia con Qualcomm y Broadcom.

Fuentes especializadas señalan que Apple dará un salto importante, siendo la producción de pantallas microLED para iPhone y Apple Watch, con lo cual dejarían atrás sus acuerdos con Samsung, BOE o LG Display.

Sin duda este será uno de los movimientos más grandes en la historia de Apple, pues hasta el momento la producción de sus pantallas ha quedado a cargo de Samsung, y con producción auxiliar de LG y BOE. El primer dispositivo en tener paneles microLED sería el Apple Watch Ultra, en 2024.

¿Qué pantallas usan los iPhone?

La tecnología microLED estará en los próximos modelos de iPhone

Las pantallas microLED servirán también para los próximos modelos de iPhone, los cuales actualmente utilizan la tecnología OLED. Cuando se comiencen a fabricar este tipo de paneles, se irían expandiendo al resto de dispositivos Apple, dejando atrás a gigantes como Samsung.

La Verdad Noticias te informa que los esfuerzos en Apple por centralizar hardware propio están siendo intensos. Producción de Apple Silicon en PC, Apple familia A Bionic para sus iPhone, futuros módems y ahora sus propias pantallas.

Desde hace tiempo se lleva planeando el salto a las pantallas microLED. En un principio iba a ser visto hace dos años, con la salida del Apple Watch Series 7, lo cual no fue así. Pero ahora Apple ha retomado la idea de implementar microLED en sus paneles más pequeños por un tema de costos de producción.

Colores vibrantes y mejores ángulos de visión

El primer dispositivo en tener paneles microLED sería el Apple Watch Ultra, en 2024

Los primeros comentarios de personas que han visto los paneles de Apple dicen que "parece que el contenido está pintado sobre el cristal", y ofrece más brillo, colores vibrantes y mejores ángulos de visión.

Hay que destacar que, aunque Apple es total responsable del diseño y desarrollo del proceso de fabricación, la producción en masa de sus nuevos paneles microLED será delegada a un proveedor externo.

