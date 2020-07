¡Adiós Chrome! Safari y Edge son catalogados como los mejores navegadores

A pesar de los buenos momentos con Chrome (su ritmo, su muy buen trato con Gmail), la acumulación de RAM, el agotamiento de la batería y la falta de privacidad hacen que sea imposible volver a utilizar este buscador.

Después de todo este tiempo, tengo la obligación de empacar sus marcadores y decir adiós al navegador GOOG 2.04% de Google, y decidir cuál le importa más la eficiencia y la información privada.

Afortunadamente, mientras que Chrome ha absorbido el 69% de la cuota de mercado del navegador para computadoras de escritorio y portátiles, según NetMarketShare, sus rivales, todos con porcentajes de un solo dígito, se han centrado en patear Chrome cuadrado dentro del punto azul.

El navegador Edge MSFT -0.30% nuevo de Microsoft, que se lanzará a las máquinas con Windows 10 esta temporada de verano y se puede descargar ahora en una Mac, se basa en Chromium, la experiencia subyacente idéntica a Chrome, pero utiliza mucho menos de las ventanas de su hogar RAM y batería de la PC. Un Firefox imparcial de Mozilla, el Bernie Sanders de los navegadores, ahora coloca la entrada y el corazón de la privacidad.

Mientras tanto, el navegador Safari AAPL incorporado de 0.25% de Apple tiene la combinación perfecta de privacidad, eficiencia y batería para suministrar en Macs, y este otoño solo aumentará con MacOS Big Sur.

Entonces, ¿qué recomiendo después de semanas de pruebas? Sea crítico con una de estas diferentes opciones consideradas o, si es necesario, trabaje a través de sus puntos de Chrome ajustando algunas configuraciones. Google garantiza mejoras masivas de eficiencia en un par de meses.

Si tienes Home Windows

Puedo escribir una disertación sobre la prueba del navegador y todos sus componentes: ritmo, compatibilidad, sincronización celular, privacidad y más. Coloqué la eficiencia del sistema en el primer lugar de mi lista debido a las frustraciones de Chrome que he experimentado en el curso del bloqueo, cuando mi computadora portátil se convirtió en toda mi oficina.

En Windows, el borde de Microsoft es obvio. No me gusta cómo Microsoft está presionando el navegador a sus usuarios, sin embargo, francamente, la empresa no ha tenido un navegador importante desde, como, 1996.

A lo largo de mis evaluaciones, el nuevo Edge utilizó aproximadamente un 5% menos RAM y procesamiento que Chrome y Firefox. Puede que no parezca mucho, sin embargo, en un Dell XPS 13, resultó en una hora adicional de duración de la batería, y lo compré en cada uso exacto y en una verificación de transmisión de video HD de YouTube.

Ahora, mientras que el nuevo Edge es mejor que Chrome, no es tan bueno como su predecesor personal en relación con la duración de la batería. No, no Web Explorer; Estoy hablando sobre el modelo de Edge antes de que Microsoft adoptara la tecnología de red Chromium.

Mis evaluaciones confirmaron que el valor necesario mejora aproximadamente una hora de duración de la batería. Microsoft dice que con los proveedores de transmisión de video como Netflix realmente obtendrás una vida útil adicional de la batería con el nuevo Edge y el grupo se dedica a optimizaciones adicionales.

Sin embargo, asumiré esa pérdida, ya que el nuevo Edge es simplemente más alto. Con Chromium, las páginas se cargan muy rápido y tampoco tienes tantos puntos de compatibilidad neta. Las aplicaciones de Google, junto con Gmail y Docs, funcionaron sin problemas. También significa la entrada a las extensiones idénticas que Chrome, estas pequeñas aplicaciones de red que se encuentran en su navegador.

Además, soy un gran admirador de Edge Collections: podrás agrupar colectivamente todos los hipervínculos de un desafío específico. ¿Todos mis hipervínculos asociados a esta columna? En un grupo. ¿Hipervínculos a las sandalias que he estado comprando? En un grupo.

Luego, están los controles de privacidad integrados. Microsoft ofrece tres gamas de seguridad. El modo central "equilibrado" bloquea los rastreadores en los sitios web que no ha visitado antes y ayuda a disminuir los anuncios que le siguen; está activado mecánicamente. El modo "estricto" bloquea la gran mayoría de los rastreadores en todos los sitios web. Firefox tiene una supervisión predeterminada relacionada incorporada. En Chrome, desea deshabilitar el monitoreo de cookies en la configuración y configurar una extensión de privacidad de terceros para controles más profundos. Google participa en algunos planes de privacidad de Chrome a largo plazo.

Si tienes una Mac

Como era de esperar, en Mac, también fue el navegador incorporado el que llevó a cabo lo perfecto. Las corporaciones que crean los métodos de trabajo pueden hacer más para optimizar sus propios navegadores. Cada Microsoft y Apple mencionaron que trabajan con métodos sencillos para disminuir el procesador y las llamadas de recordatorio de pestañas inactivas.

Safari utilizó aproximadamente 5% a 10% menos RAM que Chrome, Firefox y Edge en mis evaluaciones. A diferencia de Chrome, Safari ahorró el MacBook Professional de 13 pulgadas trabajando de 1 a 2 horas adicionales con un costo. Además, la computadora portátil era mucho más fresca y silenciosa, a excepción de las videollamadas en el navegador.

Nada de eso es nuevo. Safari ha sido tan suave como un plumero en una Mac. Los problemas han estado todo el tiempo con las opciones y la compatibilidad.

Mientras que yo diría que el 98% de los sitios web que explotó funcionan de manera positiva en Safari, otros, como el sistema de costos de mi restaurante cubano nativo y una aplicación de red de grabación de podcast que he usado, no lo hacen. Afortunadamente, puedo pedir mi cubano y plátanos en Edge, incluso en mi Mac. Claro, el navegador de Microsoft también es bueno en las máquinas Apple. Pensamientos volados. Sin embargo, la aplicación de podcast net, como otros sitios web, simplemente no se ejecuta excepto que identifica un navegador Chrome.

Google Chrome es catalogado como uno de los peores navegadores.

Luego está la ayuda de la extensión rezagada de Safari. Excelente noticia: en el lanzamiento posterior de Safari que se lanzará este otoño en MacOS Huge Sur, Apple simplificó la tarea de los desarrolladores de portar extensiones de Chrome. Además, el navegador actualizado, que he estado probando en versión beta en un MacBook Professional, es más rápido y tiene estos pequeños íconos de pestañas, también conocidos como favicons, activados de forma predeterminada.

Al igual que Firefox y Edge, Safari también tiene muchas opciones de privacidad predeterminadas, junto con el bloqueo de rastreadores. El próximo modelo presenta una barra de herramientas que le permite ver los rastreadores bloqueados en la ubicación que está visitando, y un nuevo informe semanal de privacidad muestra todos los rastreadores bloqueados, incluso en su iPhone y iPad.

Esa ayuda de dispositivos cruzados es otra gran posibilidad de elegir un navegador hoy en día. En caso de que tenga todos los dispositivos de Apple, Safari debería ser su decisión, con otro navegador como respaldo para los puntos de compatibilidad neta. Microsoft incluso creó Edge para iOS, por lo que si tiene una combinación de dispositivos Apple, Android y Windows, dele una oportunidad. Firefox puede ser una posibilidad, especialmente para los que tienen en cuenta la privacidad, sin embargo, no es mi mejor opción debido a que no fue lo suficientemente bueno en mis pruebas de eficiencia y duración de la batería.