¿Adicto a WhatsApp? Aquí te damos 4 señales que te dirán si tienes “WhatsAppitis”

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo y cuenta con millones de usuarios que intercambian infinidad de mensajes todos los días, pero parece ser que varias personas no pueden desprenderse ni un minuto de la aplicación.

Tal vez no lo sepas, pero si eres de las personas que no puede dejar un mensaje de WhatsApp sin responder o te la pasas a cada rato checando que historia han subido tus contactos, puede que seas un adicto a esta aplicación.

Todo en exceso es malo, como la cerveza, el tabaco o el trabajo, y esta popular aplicación no deja de representar un peligro para todo aquel que no puede pasar ni un minuto sin usar WhatsApp. Aquí te decimos 4 señales para que te des cuenta de tu WhatsAppitis.

Respondes un mensaje las 24/7

Sabemos que WhatsApp es gratuito y es muy fácil descargarlo, y si eres de las personas que busca desesperadamente una conexión a Wifi que esté cerca de ti con la intención de querer responder al instante los mensajes que te lleguen, puede que si seas un adicto a esta app.

Responder un mensaje es más importante que tus actividades.

WhatsApp nos mantiene en contacto con los demás, pero si esto provoca que para poder responder un mensaje tienes que dejar lo que estás haciendo y cuando te des cuenta ya te tardaste una hora dentro de la app, será mejor que lo apagues durante tu jornada.

Si no tienes datos, te mueres

Si eres de las personas que no puede permanecer ni una hora sin poder recibir y enviar mensajes, considera dejar la app por algunos días, pues hay usuarios que se ponen de malas si no logran conectarse a Internet para poder responder sus whats.

Que te respondan lento, te causa ansiedad

A más de uno nos enoja que nos ignoren, pero si eres de las personas que no soporta que se demoren en responder y debido a eso cambias tu actitud con las personas de tu alrededor, debes de considerar que sería mejor que no uses la app tan seguido.

