Adicción a Fortnite se combate con ¿The legend Zelda Breath of the wild?

El popular título Fortnite ya ha desarrollado una mala fama entre padres y maestros, ya que desde que se hizo famoso ha cautivado a los jóvenes, quienes invierten muchísimo tiempo y dinero en este juego

El psicólogo francés Michaël Stora

Tendrá unos cuantos meses desde que se propuso incluir la adicción a los videojuegos como es el caso de Fortnite y tratarlo como una enfermedad ante la Organización Mundial de la Salud, y aunque todavía no se ha terminado de discutir el tema, ya empiezan surgir tratamientos alternativos, como lo ha expuesto un psicólogo francés.

Michaël Stora es el primer psicólogo que se autodenomina gamer, y teniendo conocimiento de primera mano sobre los videojuegos, puede tener una noción un poco más amplia que la de sus colegas, entonces con su experiencia comenzó a desarrollar un método para reducir la ansiedad que puede causar en algunos gamers el abandonar el Battle Royale más jugado, Fortnite.

Ajetreo de Fortnite Vs. Tranquilidad de Zelda

Todo comenzó porque algunos padres de familia acudieron a él ya que consideraban que sus hijos pasaban demasiado tiempo jugando e invirtiendo dinero en Fortnite, lo que le llevó a tener una idea genial.

Primero se planteó la situación, y llegó a la conclusión de que lo que realmente ha generado adicción es el estrés de estar en constante combate dentro de Fortnite, ya que al enfrentar a decenas de adversarios en la partida mantiene en estado de alerta al jugador, entonces pensó en una opción que fuera diametralmente opuesta.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild resulta ser un título que si bien se puede convivir con otros jugadores dentro del mundo virtual, no necesariamente es para combatirlos en comparación con Fortnite, además de que gran parte de la historia y desarrollo del juego es en solitario, lo que permite un nivel de relajación, por otro lado es importante mencionar que se debe poner más atención al entorno del juego, lo que da una visión distinta de los videojuegos.

Es importante mencionar que los resultados no siempre son los más favorables, sin embargo Stora afirma que la adicción al estrés del juego producido por Fortnite se reduce notablemente al cambiar el esquema del juego.

