¿Actualizaste tu WhatsApp 2023 y piensas que tiene virus? Te resolvemos la duda

En los últimos días, miles de cibernautas en la internet se han emocionado con WhatsApp Plus V11.30, una versión pirata de WhatsApp 2023 que se ha vuelto muy famosa, ya que cuenta con algunas funciones adicionales que la aplicación oficial no tiene.

Algunas de estas funciones son “poder descargar los estados de tus contactos, saber el momento exacto en que se conectan, leer mensajes que fueron eliminados, entre otras características controversiales”. ¿Es seguro instalar WhatsApp Plus? Aquí en La Verdad Noticias te resolvemos la duda.

Las redes sociales, sobre todo Facebook y TikTok, está repleta de usuarios que aseguran que WhatsApp Plus, GBWhatsApp, WhatsApp Delta, WhatsApp Gold, entre otros MODs, son totalmente seguros y libres de virus.

Sin embargo, eso no es del todo cierto, ya que Meta (la compañía de Mark Zuckerberg) puede castigarte severamente por utilizar estas versiones no oficiales. ¿No lo sabías? Sigue leyendo para conocer la explicación.

¿Qué riesgos hay al instalar WhatsApp Plus?

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp señalan que el castigo por usar WhatsApp Plus (u otra aplicación similar) es la suspensión temporal de tu cuenta, es decir, no podrás conversar con tus contactos durante 24 horas. Si luego del baneo sigues usando esta versión pirata y no te pasas a la original, vas a perder tu cuenta para siempre.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si sigues sin usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, señala Meta en su comunicado.

WhatsApp Plus 2023 podría venir con virus

Descargar WhatsApp Plus (o cualquier otro MOD) no solo puede provocar que pierdas tu cuenta, también es posible que sin saberlo infectes tu teléfono con un virus o malware que termine robando tu información. Esto, debido a que esta versión pirata no está en Play Store (tienda oficial de Android), sino en sitios de descarga de dudosa procedencia.

Es decir, la persona que publicó esa versión de WhatsApp Plus pudo haber ocultado un código malicioso para robar tu información personal, no solo fotos y videos, sino contraseñas de correos electrónicos o cuentas bancarias. Para evitar que eso suceda, puedes escanear esas apps extrañas con una herramienta llamada Virus Total.

Así luce el análisis de archivos por la app Virus Total.

Utilizarla es muy sencillo, solo sigue los siguientes pasos:

Ingresa a su web oficial y verás 2 opciones (File y Search). El primero te permitirá adjuntar el APK de WhatsApp Plus (o cualquier otro software) para ver cuántos malware puede tener. El segundo permite que coloques la dirección web (link) de un archivo que desees descargar o visitar. Virus Total hará un rápido análisis y mostrará todas las amenazas.

¿Cómo tener dos cuentas diferentes de WhatsApp?

WhatsApp se ha convertido en una app imprescindible para cualquier persona tanto en el entorno laboral como en el personal, lo que obliga a muchos a tener dos teléfonos, uno para cada ambiente.

Sin embargo, si quieres evitar llevar dos móviles encima, WhatsApp tiene un truco para usar dos cuentas en el mismo dispositivo.

Si bien el mercado de telefonía móvil está copado en la actualidad por teléfonos Dual SIM. Esto no implica que necesariamente con esta característica podamos utilizar WhatsApp con dos números de teléfono distintos. Para resolver este problema podemos recurrir a un truco que resulta bastante sencillo. ¡Tranquilo! No te diremos que descargues la app WhatsApp Plus 2023.

