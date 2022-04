Actualizan WhatsApp Plus 2022 para corregir errores; así lo puedes descargar

Cada vez más personas comienzan a usar Whatsapp en su versión Plus por muchas razones. Hay varios usuarios que prefirieron cambiar a la versión no oficial de la aplicación para obtener nuevas funciones, pero la aplicación empezó a presentar fallas y ahora han lanzado una nueva versión para corregir dichos errores, se trata de la versión WhatsApp Plus 2022 19.60.0.

Algunos usuarios de la versión Plus reportaron que la aplicación estaba lenta, se atoraba o sufrían problemas con las notificaciones que les impedian recibir mensajes en segundo plano, es por eso que llegó la nueva actualización.

Cabe indicar que la versión Plus es una adaptación del programa oficial de WhastApp, pero ofrece múltiples herramientas como poder cambiar el color de la interfaz. Sin embargo, no todo es bueno con esta APK de la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Goal.

Por ejemplo, si el WhatsApp original detecta el uso de la versión Plus, entonces enviará un mensaje a los usuarios y los sancionará suspendiendo temporalmente sus cuentas.

La actualización corrige los errores previos

Ya puedes actualizar tu aplicación para evitar los errores

Además es importante mantener la app de la versión Plus actualizada para evitar las fallas y la versión 19.60.0 ya está disponible, pues llegó para corregir los errores que habían manifestado algunos usuarios con la versión anterior, así que deberás descarga la última versión Plus para evitar las fallas.

Cabe indicar que esta nueva actualización no trae nuevas funciones, pues los desarrolladores se enfocaron en esta ocasión en mejorar la experiencia de los usuarios corrigiendo los errores.

¿Cómo instalar Whatsapp Plus 2022 sin error y correctamente?

Es una versión no oficial de WhatsApp

Lo primero que debes hacer será descargar la APK de WhatsApp en su versión Plus: puede ser a través de YoWhatsApp, whatsapp GB, entre otras.

Cuando lo tengas en tu celular, antes de instalarlo, tienes que ir a la configuración, ahí ve a Aplicaciones. Si desinstalaste WhatsApp antes, debes verificar si el archivo aún está allí "Web.WhatsApp", si lo encuentras, pulse desinstalar. Una vez realizado este paso, deberás instalar la APK de WhatsApp Plus 2022. Así verás que se ejecutó con éxito y sin error.

