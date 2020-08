Actualización para The Last of Us incrementa la dificultad e incluye mejoras

The Last of Us II ha sido todo un suceso, al grado de que sus récords de ventas siguen siendo las noticias de hoy, pero eso no es todo hace apenas unas horas, Naughty Dog, el estudio que desarrolló el juego anunció que a partir de hoy, 13 de agosto, llegará una gran actualización con novedades en el modo de juego además de mejoras visuales.

En cuanto a las novedades jugables más importantes, con las cuales habrá un buen número de cambios en el desarrollo y la experiencia del juego, hay dos nuevos modos mucho más complicados, se trata de Grounded y Permadeath.

Grounded es un nivel de dificultad adicional que complica mucho más el juego, algo que los jugadores más experimentados disfrutarán mucho, porque uno de los principales retos es conseguir la victoria con con una muy limitada cantidad de municiones y recursos que se pueden encontrar dispersos en los mapas, además se reduce el HUD al máximo, por lo que no podremos saber cuántas balas tienen las armas, algo similar ocurre con el Modo Escucha, el cual también pierde considerablemente su efectividad.

Permadeath, tal como su nombre en inglés lo indica, es muerte permanente, por lo que si el personaje del jugador muere en cualquier punto de la partida, tendrá que comenzar el juego desde el principio.

Dos nuevos modos de juego en la actualización de The Last Of Us II

La actualización cambia totalmente la dinámica del juego

Aunque a muchos les encantará el nuevo nivel de reto en The Last Of Us, no siempre es tan agradable que sea tan complicado, por lo que también es posible configurar la partida para que al perder, el juego se reinicie desde el comienzo del acto en el momento de la derrota.

Estas dos nuevas modalidades incluyen dos nuevos trofeos, uno por completar el juego en la dificultad Grounded y otro por completarlo teniendo la opción de muerte permanente activada, aunque para desbloquear el logro de obtener todos los trofeos, no serán necesarios estos dos.

TE PUEDE INTERESAR: The Last of US 2 tiene modo multijugador y ya se filtraron las primeras imágenes

La actualización también obtiene un menú de trucos, con el cual es posible configurar varios apoyos para facilitar el juego y hacerlo más divertido, entre los trucos podremos encontrar los más clásicos como lo son municiones infinitas, crafteo de items infinito o los one shot kills.