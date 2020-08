Actualización de la app Lightroom para iOS de Adobe presentó fallas importantes

La reciente actualización 5.4 de Adobe para la aplicación Lightroom para iOS tenía un error importante que eliminaba las fotos y los ajustes preestablecidos del usuario, erradicando todo el contenido que no se había sincronizado con el servicio en la nube de Adobe.

Como señaló PetaPixel, las quejas surgieron en los foros de Photoshop el lunes, poco después del lanzamiento de la actualización, seguidas de informes similares en Reddit y Twitter.

Los usuarios afectados perdieron fotos, ajustes preestablecidos, ediciones, marcas de agua y más. Un usuario de Reddit dijo que perdió dos años de ediciones y hay docenas de quejas similares de personas que perdieron datos importantes. El problema afectó a los usuarios que usaban el almacenamiento local sin haber subido ese contenido al servicio de almacenamiento en la nube de Adobe.

Muchos de los afectados usaban el servicio gratuito de Adobe, que tiene un almacenamiento en la nube limitado, pero algunos usuarios pagos también se vieron afectados y perdieron miles de fotos.

Adobe lanzó el miércoles una actualización 5.4.1 para evitar que el error afecte a usuarios adicionales, y confirmó en ese momento que ninguno de los datos que se perdieron es de ninguna manera recuperable. De los foros de Adobe:

Somos conscientes de que algunos clientes que actualizaron a Lightroom 5.4.0 en iPhone y iPad pueden perder fotos y ajustes preestablecidos que no se sincronizaron con la nube de Lightroom.

Se lanzó una actualización 5.4.1 de Lightroom para evitar que el error afecte a usuarios adicionales

Nueva actualización para solucionar la falla

Se ha lanzado una nueva versión de Lightroom mobile (5.4.1) para iOS y iPadOS que evita que este problema afecte a más clientes.

La instalación de la versión 5.4.1 no restaurará las fotos o los ajustes preestablecidos que faltan para los clientes afectados por el problema introducido en 5.4.0.

Sabemos que algunos clientes tienen fotos y ajustes preestablecidos que no se pueden recuperar. Nos disculpamos sinceramente con los clientes que se hayan visto afectados por este problema.

Adobe ha recomendado que los usuarios afectados intenten restaurar una copia de seguridad de iCloud que podría tener el contenido perdido, pero no hay una solución por parte de Adobe para abordar la pérdida y no hay solución si no hay una copia de seguridad de ‌iCloud‌.

