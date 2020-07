Actualización de Sekiro traerá nueva modalidad boss rush y varios agregados más

Ya tiene tiempo que se lanzó Sekiro: Shadows Die Twice y precisamente por eso es que la nueva noticia sobre el juego es tan atractiva para los fans; no por nada este título firmado por From Software y Activision llegó a ser considerado el GOTY absoluto por diversos medios y jugadores de todo el mundo en el 2019.

Se ha confirmado que Sekiro recibirá una actualización importante, así que no sólo se tratará de corregir los bugs más conocidos, además también incluirá la incorporación de interesantes novedades que llevarán al juego nuevamente a las listas de popularidad y es que un boss rush es una experiencia totalmente nueva dentro de Sekiro.

Si eso no fuera suficiente para los fans, Wccftech asegura que la actualización incorporará varias opciones de multijugador y aunque podría no ser exactamente el modo cooperativo que los fans querían en su lanzamiento, sí habrá una nueva opción de juego.

Modo multijugador en Sekiro

Sekiro incluirá muchas mejoras en la actualización

Se trata de la posibilidad de que los jugadores graben un breve segmento de juego para enviarlo a otros jugadores, lo que resultará útil para indicar pistas sobre una próxima emboscada o señalar una puerta oculta que de otro modo podría pasarse de largo; estos videos tendrán una duración de hasta treinta segundos y también podrán ir acompañados de un mensaje escrito por quien lo envíe.

El modo boss rush que incluirá la actualización de Sekiro permitirá que los jugadores vuelvan a pelear contra los jefes que han derrotado previamente, ya sea de batallas individuales o consecutivos.

Así es como se podrán experimentar nuevas técnicas sin tener que iniciar un juego nuevo, por lo que podremos utilizar armas nuevas con jefes que ya hayamos vencido. Como un plus muy bien recibido, también contaremos con opciones visuales que nos permitirán cambiar la forma de nuestro personaje en caso de que logremos cumplir con ciertas condiciones, algo que sólo se podía conseguir al utilizar mods al jugar en una PC.