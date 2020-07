Actualización de COD: Modern Warfare sube límite de puntuación en esta playlist

Es una nueva semana, y eso significa que Call of Duty: Modern Warfare se está actualizando con nuevas cosas para mantener el juego fresco e interesante. Activision anunció todas las nuevas actualizaciones en una publicación de blog, y las estamos redondeando aquí por juego.

Las actualizaciones de las playlists estarán disponibles en vivo a partir del 14 de julio, presentando una variedad de nuevas opciones para que visualizar. También se lanzó un pequeño parche el 14 de julio para PS4, Xbox One y PC, reelaborando el contenido ofensivo en la máscara de la Guerra de la Frontera, arreglando una hazaña que implica recoger armas de Warzone antes de la secuencia de relleno y abordar un error con los AMR de Rytec punto de mira.

Actualizaciones en Modern Warfare

Modern Warfare ha recibido una actualización de la lista de reproducción que agrega una nueva opción llamada Modo Fiesta. Esto incluye los modos de juego One in the Chamber, Gun Game Reloaded y All or Nothing. Además, una lista de reproducción de 2v2 Gunfight llegará esta semana.

Además, Activision agregó una nueva lista de reproducción las 24 horas, los 7 días de la semana con multijugador 8v8 en el nuevo mapa de Cheshire Park y Shoot House 24/7. Después de esta adición, el límite de puntuación se elevó más tarde en la lista de reproducción TDM y KC Remixed.

La actualización se aplica a todas las plataformas que soportan el juego (Xbox One, PS5 y PC).

Activision está lanzando un nuevo paquete llamado Hydra Slayer. Incluye dos armas, el SMG Spirit of the Beast y el rifle de asalto Soul of the Beast. Ambas son armas "legendarias"

También está el paquete operativo Syd Rogue que viene con un reloj, una máscara de vehículo para la carga golpeada, una tarjeta de visita y un emblema.

Además, Activision ha agregado un nuevo paquete de campeones de la Liga de Call of Duty para comprar en la tienda. Viene con planos de armas para desbloquear las armas utilizadas por los miembros del equipo profesional de Chicago Huntsmen, junto con sus tarjetas de visita y máscaras favoritas.

Una máscara que se había agregado al juego se llamaba polémicamente "Guerra de fronteras". Este nombre fue cambiado a "Home on the Range" poco tiempo después.