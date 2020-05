Actualiza tu iPhone hoy mismo, apple lanza la versión final de iOS 13.5

Después de tres betas, Apple ha lanzado oficialmente iOS 13.5 a todos los usuarios de iPhone, así que es un gran momento para bajar e instalar la actualización que cuenta con bastantes novedades y mejoras dentro de iOS.

Actualización de iOS permite desbloquear el iPhone con cubrebocas

Después de la última actualización que ha tenido muchas críticas negativas por parte de los usuarios, Apple hizo un gran esfuerzo y tres periodos de prueba antes de liberar las correcciones que mitigarán las quejas recibidas tanto de bugs como de sobreconsumo de energía.

Pero el nuevo iOS 13.5 no sólo corrige los bugs, también incluye la controvertida API para aquellos desarrolladores que buscan combatir el COVID-19; la API permitirá desarrollar aplicaciones que alerten a los usuarios cuando se acerquen a una distancia no segura de otra persona.

iOS 13.5 disponible para iPhone

Es importante aclarar que se trata de una API y no de una aplicación nativa, por lo que quienes no estén de acuerdo no sufrirán violación de privacidad; por otro lado se ha resuelto el bug del rendimiento y se han agregado algunas mejoras en el caso del Face ID.

Las mejoras son con respecto al proceso de desbloqueo que se ha simplificado al momento de usar cubrebocas, así como el campo para ingresar el pin o contraseña mostrado automáticamente al deslizar hacia arriba la pantalla de bloqueo cuando se usa un cubrebocas, situación que se replica para todos los usos que tenga Face ID, como la autenticación en App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes y otras aplicaciones que la utilizan para el inicio de sesión.

FaceTime también recibió mejoras, como la opción para controlar la prominencia automática en las llamadas grupales de FaceTime, lo que provocaba que los mosaicos de video cambiaran de tamaño cuando un participante hablaba. También se ha solucionado el problema de la pantalla en negro al intentar reproducir videos web.

Ahora viene lo interesante, instalar la actualización y como siempre la recomendación es siempre tener instalada la última actualización disponible para evitar problemas de seguridad, compatibilidad y demás.

iOS 13.5 ya disponible para iPhone

Abrir menú ‘Configuración o ajustes’, pulsar sobre ‘General’, después sobre ‘Actualización de software’, posteriormente pulsaremos sobre ‘Descargar e instalar’, esperaremos a que el iPhone descargue e instale la actualización, lo que le puede llevar varios minutos y se reiniciará automáticamente al terminar.