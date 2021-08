Actualiza la versión de WhatsApp Plus 2021 y obtén más beneficios

Es cierto que WhatsApp es la aplicación que gobierna en prácticamente todos los celulares del mundo porque con ella se puede conversar, llamar, etc, pero no tiene muchas opciones, es por ello que en La Verdad Noticias te mostraremos cómo mejorar y actualiza la versión de WhatsApp Plus 2021.

¿Por qué decimos esto?. Aunque puedes intercambiar fotos, videos, GIF, stickers, pegatinas animadas y todo tipo de memes para hacer reír a tus amigos, no tiene una serie de funciones que su competidor, WhatsApp Plus.

Pero ahora ha salido una nueva versión la 17.00, en la cual se pueden obtener más funciones, pero toma en cuenta que tener WhatsApp Plus conlleva riesgos, como ser bloqueado definitivamente de WhatsApp.

Mejoras en WhatsApp Plus 2021

Desde cambiar el color hasta configurar tus videollamadas.

Si todavía no sabes cuales son las nuevas novedades de WhatsApp Plus 17.00 APK te invitamos a darle un vistazo al enlace, en el que puedes conocer más a detalle estas funciones.

Si aún no tienes la versión “Plus” de la app de mensajería instantánea te contamos que con esta puedes modificar el color completo de la aplicación, utilizar los mensajes que se autodestruyen, la posibilidad de cambiar el fondo de pantalla de las llamadas o videollamadas.

Ahora sí, te diremos cómo se actualiza la versión de WhatsApp Plus 2021, lo cual es bastante sencillo y para hacerlo debes seguir los pasos.

Actualiza la versión de WhatsApp Plus 2021 con estos pasos

Recuerda tener actualizado WhatsApp Plus 2021.

Ingresar a WhatsApp Plus en tu celular. Asegúrate de que tienes la versión 16.00 o anterior en caso no la hayas actualizado. Ir a Ajustes pulsando los tres puntos de la esquina superior. Pulsar “Configuración de WhatsApp Plus”. Ir a “Actualización de WhatsApp Plus”.

Cuando lo pulses, ese apartado empezará a buscar de manera automática si hay una actualización. Si tienes la versión 16.00 es posible que debas instalar el nuevo APK de WhatsApp Plus 17.00.

Una vez que sabes cómo se actualiza la versión de WhatsApp Plus 2021 podrás compartirlo con tus amigos, ahora que sabes que tener la última versión de la app modificada no perderás tus conversaciones.

