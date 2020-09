Activa WhatsApp sin chip con un número de teléfono virtual

La aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, WhatsApp, se ha mantenido entre las favoritas de los ususarios debido a sus características funcionales para comunicarse con amigos, familiares o equipos de trabajo. Si interfaz es amigable y fácil de usar, pero también tiene algunas restricciones respecto a sus competidoras.

Una de las principales limitaciones es que la activación de WhatsApp requiere de un número de teléfono para asociar la cuenta, por lo tanto, si quieres agregar otra a tu computadora, tablet o teléfono sin chip o tarjeta SIM deberás seguir este truco para obtener un número virtual gratis.

Utilidad del número telefónico virtual

Poder separar la vida laboral de la personal es todo un reto, especialmente si ambas partes requieren de atención constante a través del teléfono. De ahí la importancia de tener un teléfono secundario para usar WhatsApp exclusivamente para el trabajo, pero existe un detalle: la tarjeta SIM, así que con el número virtual te olvidas de este problema.

Además, esta alternativa es muy útil para otras aplicaciones o servicios online que requieren la verificación telefónica pero no tienes un chip, esto sin mencionar que resulta mucho más barato que cualquier otra tarifa de prepagoo por contrato.

¿Qué es un número virtual?

Tal como su nombre lo indica, es un número telefónico digital, que se aloja en servidores privados, por lo que no necesita de una tarjeta física para poder utilizarlos. Funcionan prácticamente igual que los chips estándar, por lo que se pueden usar cuando quieras desde cualquier lugar y aplicación, incluyendo WhatsApp.

La ventaja más importante es que no requiere de un teléfono físico para usarlo, y su principal diferencia es que no usa las redes telefónicas sino las de datos, es decir, se utiliza un sitio web o aplicación para sus servicios de llamadas, mensajes, etc.

WhatsApp sin chip

Para activar una cuenta alternativa de WhatsApp sin tarjeta SIM se necesita crear un número virtual, así que aquí te dejamos algunas opciones disponibles en Google Play Store y la App Store de Apple:

Hushed

Luego de instalar la aplicación da click en Comenzar para después, llenar el registro y aceptar los permisos que solicita. Inmediatamente puedes elegir "Obtener nuevo número" para personalizar el país de procedencia para tu teléfono virtual, pero recuerda que los servicios de voz, SMS y MMS no se encuentran disponibles en algunos países.

Para ciertos casos, podrás elegir también el tipo de línea que necesitas, aunque la más completa es Mobile. Solamente selecciona el prefijo del área que necesites para el número de teléfono y las opciones aparecerán.

Text Me

Esta opción ofrece un número telefónico gratis con funciones muy similares que la anterior para realizar llamadas, enviar textos SMS e incluso hacer videollamadas desde números de otros países.

Así luce TextMe en los teléfonos celulares.

Número eSIM

La alternativa es muy buena en sus servicios para redes sociales y sus tarifas son asequibles, aunque no tiene SMS y llamadas ilimitadas. Puedes solicitar el mes gratis en Social media numbers, pero asegúrate de cancelar la suscripción si no piensas usarla por más tiempo.

CallCentric

Si lo que prefieres es un sitio web para crear tu número telefónico virtual, CallCentric es una buena opción gratuita pero es importante mencionar que los números son de Estados Unidos.

Sea cual sea tu decisión, podrás activar tu WhatsApp de manera habitual con el nuevo número de teléfono virtual para usar todo lo que ofrece la aplicación: mensajes, stickers, notas de voz, llamadas y videollamadas.

Registrar WhatsApp con número de teléfono fijo

Descarga WhatsApp e inicia el proceso como habitualmente lo haces Introduce el número de teléfono fijo. El siguiente paso le pedirá que ingrese su código de país y número de teléfono. Ingresa el número de casa o empresa omitiendo el 0 en el frente. Elige la opción Llamarme. Como se trata de un número de teléfono fijo, no podrás recibir OTP para su verificación. Por el contrario, puedes optar por la opción Llamarme tocando sobre ella. Ingresa OTP. Recibirás una llamada en tu número de teléfono fijo de WhatsApp para el código de verificación. Escucha la OTP con atención. Ingrese el código y tu número será verificado

¡Listo! Ahora, puedes usar WhatsApp en tu teléfono inteligente usando tu teléfono fijo.