¿Acabas de ver "365 DNI en Netflix? descubre cómo eliminar tu historial

Todos lo hemos hecho: tienes curiosidad por una película o show, pero en realidad no quieres que todo el mundo sepa, pero después pasas vergüenza cuando aparece continuamente en tu historial de visualización, entonces, ¿cómo te deshaces de ese oscuro pasado en Netflix si viste "365 DNI" o "Love"?

"365 DNI", uno de los títulos actuales más populares de Netflix, que bien podría ser un 50 Shades of Grey polaco. Tiene innumerables escenas de sexo y una escena de barco que Meghan O'Keefe de Decider llama "lo más parecido a la pornografía en Netflix" Y luego está la famosa película de Gaspar Noé estrenada en 2015, "Love" , que hace que 365 DNI parezca una película PG-13, "Love" fue filmada originalmente en 3-D y presenta escenas de sexo.

En una reciente tendencia de TikTok, los usuarios han estado transmitiendo la escena de apertura de "Love", que muestra a una pareja teniendo sexo y filmando su reacción al respecto, pero como se han expuesto a unos pocos minutos de la película, están listos para eliminar cualquier evidencia de su cuenta de Netflix.

Ya sea que esté participando en la tendencia de "love" en redes sociales, no quiera que su familia vea 365 DNI en el historial de visualización, o simplemente haya visto una comedia de situación particularmente cursi que preferiría olvidar no te preocupes es fácil borrar su historial de Netflix, y aquí está todo lo que necesita saber para hacerlo.

Cómo eliminar 365 DNI de mi historial

Primero, inicie sesión en su cuenta de Netflix y haga clic en el icono de perfil para acceder a la sección Cuenta. Desde allí, verás la sección de perfil, si comparte su cuenta con varios usuarios, querrá ir al ícono con su nombre y luego hacer clic en Ver actividad.

Aparecerá una lista que muestra su historial completo de transmisión en Netflix, para eliminar un solo título, como el de "Love" de Gaspar Noé, simplemente seleccione el botón circular con una barra a través de él en el lado izquierdo de la pantalla, lo que brinda a los usuarios la opción de ocultarse del historial de visualización. Y puf, se ha ido para siempre.

Cómo eliminar una serie completa

Netflix hace que sea fácil ocultar tus atracones de temporadas completas, para eliminar un programa completo, seleccione un solo episodio del programa que desea eliminar de su historial de visualización.

Cuando hace clic en el botón circular con una barra diagonal para eliminar el episodio individual, le pedirá que elimine la serie completa con el botón Ocultar serie.

El programa ya no se usará para hacer recomendaciones para la transmisión futura, a menos que lo vea nuevamente.

Cómo borrar todo mi historial de Netflix

Bien, entonces viste Love varias veces y necesitas eliminarlo por completo, pues también hay una solución para eso.

Netflix permite a los usuarios eliminar por completo su historial de visualización de todos los títulos que han transmitido en el pasado, limpiando la cuenta completa.

Para eliminar tu historial completo de Netflix, desplázate hasta la parte inferior de tu página de Actividad de visualización, allí encontrará un botón que dice Ocultar todo en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Al hacer clic en este botón, se ocultará toda la actividad de visualización en su perfil, solo tenga cuidado antes de seleccionar esta opción: no se puede deshacer, y significa que Netflix ya no usará su actividad de visualización anterior para recomendar programas y películas similares para transmitir en el futuro.

¿Cuánto tiempo tarda en eliminarse?

En la mayoría de los casos, Netflix es bastante rápido para eliminar títulos pasados, pero no siempre sucede de inmediato, sin embargo, los espectadores tienen garantizado que los títulos que ocultan de su historia desaparecerán en 24 horas.

En un caso, Netflix no borrará el historial de visualización, si está tratando de ocultar su actividad de visualización mientras usa un perfil de Netflix Kids, no tiene suerte: Netflix no permite que los títulos se oculten de una cuenta de Kids.