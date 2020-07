AT&T dice que su red 5G ahora está disponible a nivel nacional

AT&T ha alcanzado un hito en su lanzamiento de red 5G. A partir de esta mañana, el operador dice que su red está oficialmente disponible en todo el país; según las pautas de la FCC, eso significa que está disponible para más de 200 millones de personas en los EE. UU.

Específicamente, AT&T agregó 40 nuevos mercados hoy, lo que lo lleva a un total de 395 mercados que cubren 205 millones de personas. Eso pone a AT&T un poco por detrás de T-Mobile, que lanzó su red 5G en todo el país en diciembre del año pasado. Sin embargo, todavía están muy por delante de Verizon (la empresa matriz de Engadget): la cobertura 5G de "banda ultra ancha" de Verizon solo está disponible en 35 ciudades de los Estados Unidos.

Por supuesto, "5G" no significa lo mismo de operador a operador. La red de banda ultra ancha de Verizon utiliza la tecnología mmWave notablemente más rápida, mientras que T-Mobile y AT&T utilizan principalmente 5G de banda media y baja para lograr su cobertura nacional. Verizon todavía no ha implementado nada en esos espectros, razón por la cual su red 5G tiene un alcance tan limitado: mmWave no tiene casi el mismo alcance. AT&T y T-Mobile complementan sus redes con mmWave, pero también tienen un alcance mucho más limitado.

De todos modos, ser capaz de promocionar una red 5G a nivel nacional le da a AT&T un término de marketing que puede anunciar sobre Verizon. (Sin embargo, no permita que lo engañen haciéndole creer que necesita actualizar su teléfono de inmediato).

Aunque la mayoría de las personas aún no tienen un teléfono con capacidad 5G, por lo que no espere ver al instante velocidades mejoradas en este punto. Cada vez más fabricantes están fabricando teléfonos 5G asequibles para los EE. UU., Incluido el gigante de Android Samsung, por lo que nos estamos acercando al rompecabezas 5G. Eso es especialmente cierto cuando consideras que Apple también podría subirse al carro 5G este otoño.