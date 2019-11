¡ALERTA! Hackers están enviando mail a usuarios de PC Windows 10 para robar datos

Han comenzado a sonar las alertas debido a un mail que los hackers están enviando a los usuarios de PC por Windows 10 con la finalidad de que por medio de un virus, estos puedan robar sus datos y todo tipo de información.

¡ALERTA! Hackers están enviando mail a usuarios de PC Windows 10 para robar datos

Todo se dio a raíz de que la compañía Microsoft lanzara una actualización de forma reciente contemplando varias mejoras en beneficio de la experiencia del usuarios de Windows 10, sin embargo, aparecieron algunos fallos en los que ya trabaja esta compañía para solucionarlos.

Sin embargo, la situación enfrentada por Microsoft sirvió para que unos hackers aprovecharan la ocasión para ir al ataque contra los usuarios y ahora están dedicándose a enviarles mails a los que cuentan con Windows 10 con el siguiente mensaje:

“Instale la última actualización crítica de Microsoft adjunta a este correo electrónico."

Hackers están enviando mail a usuarios de PC y podrían ser un peligro

De tal manera que si llegaras a ver este mail en tu bandeja de entrada no se te ocurra abrirlo y mucho menos hagas click al enlace que contiene, porque de hacerlo tanto tú como tu equipo estarían corriendo un fuerte riesgo en su seguridad, debido a que podrían estar extrayendo tu información personal, datos y cometer un fraude.

Tengamos en cuenta los siguiente que muchos usuarios no saben aún, y es que Microsoft no realiza preguntas a sus usuarios por correo electrónico si quiere o no actualizar las versiones y menos envía archivos con links o extensiones .jpg, lo que hace Microsoft es que desde tu escritorio avisa en un mensaje de forma oficial.

Hackers están enviando mail a usuarios de PC así que no lo abras

De tal forma que ya estás enterado de no abrir por nada del mundo este mail en caso que llegaras a verlos en tu bandeja, ignóralo y si puedes elimínalo.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: Pueden espiar tus conversaciones con solo enviar un archivo de vídeo

Recuerda que los virus son programas informáticos creados con el propósito de alterar el funcionamiento de tu computadora y si es posible sin que el usuario se de cuenta, tal y como lo hacen enviando estos correos que parecieran muy normales y en realidad son peligrosos.

Únete a nosotros en Instagram