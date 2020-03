ALERTA: Autos Hyundai, Kia y Toyota pueden ser hackeados en segundos

Autos de Hyundai, Kia y Toyota pueden ser hackeados al copiarse sus llaves en solo unos segundos, para después introducirse al vehículo. A decir de los investigadores de la Universidad KU Leuven (Bélgica) y de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), señala Wired, cualquiera de estos automóviles serían vulnerables al secuestro por medio de este nuevo método para copiar las llaves.

Varios autos pueden ser hackeados desde sus llaves

Pese a que copiar llaves de la forma tradicional es algo que actualmente es sencillo cuando se cuenta con la llave original, aunque no es tan fácil con las llaves electrónicas con chips: no es suficiente con tener la llave en nuestra posición, pues ni aún así seríamos capaces de poder copiar la llave; siendo que el sistema de seguridad del coche detectaría que no estamos usando una llave original. Sin embargo, al parecer es teoría, pues el sistema ya había sido vulnerado.

Hyundai, Kia y Toyota vulnerados

Una persona que hackea una llave, podría utilizar un dispositivo lector/transmisor RFID Proxmark, el cual se puede comprar en Amazon por cerca de 70 euros, el cual funciona tan solo con pasarlo muy cerca con la llave original, se podrían copiar el contenido de estas llaves. Al copiarlo podrían engañar al auto haciéndole creer que es la llave original.

Dichos autos, los cuales usan el cifrado DST80 de Texas Instruments, pueden mandar la información que se necesita para que esto ocurra si leemos la información que contiene en su interior con uno de estos potentes lectores.

AUTOS EN RIESGOS DE HACKEO

Toyota Auris (2011)

Toyota Hilux (2014)

Kia Ceed (2016)

Kia Carens (2014)

Hyundai IX20 (2016)

Hyundai IX40 (2013)

Tesla Model S (2018)

Sin embargo, Tesla había publicado con anterioridad algo similar y por ello, esta marca lanzó una actualización, por lo que el fallo ya no se encuentra en la actualidad, habría sido la misma universidad de Bélgica quien habría descubierto dicho fallo y quien lo reportó a la marca norteamericana.

Video Tomado de YouTube

Video Univision Noticias