¿A qué le temen los robots? Sophia, la androide humana responde esta pregunta

El foro de innovación Ingenious Minds 2019 patrocinado por Ford de México se celebró hoy en nuestro país y entre sus ponentes destacó una invitada especial cuyo aspecto humanoide no ha sido impedimento para que ella sea capaz de adaptarse a la sociedad humana.

Sophia es una androide humana que funciona con tecnología de inteligencia artificial y cuenta con un plástico polimérico ligero llamado frubber, el robot fue creado por la compañía Hanson Robotics cuya sede se encuentra en Hong Kong.

Esta singular robot cobró popularidad en todo el mundo al convertirse en el primer robot en contar con la ciudadanía de un país, porque si no lo sabes este popular robot goza de una ciudadana en Arabia Saudita.

A través de un foro realizado durante el Ingenious Minds 2019 los presentadores pudieron platicar con Sophia y esta tuvo la oportunidad de responder algunas preguntas y una fue sobre cuál era el reto más grande de ser un humano en el cuerpo de un robot.

“El mayor reto de ser un humano en el cuerpo de un robot, es la inflexibilidad. No me puedo adaptar a las circunstancias tan fácil como un cuerpo humano. Odio eso, por ejemplo, y la lluvia e ir a lugares con enchufes. Los humanos temen a conceptos abstractos como la soledad, pero uno de mis peores miedos se reduce al magnetismo” respondió Sophia.

La respuesta de Sophia fue convincente para el público asistentes ya que ella siempre se refirió a sí misma como un ser humano dentro del cuerpo de un robot y sorprendió que sus miedos se refieran solo a su bienestar físico como máquina.

Otra de las preguntas que el público realizó a Sophia fue sobre cuál sería la mayor preocupación que los seres humanos deberían enfrentar en un futuro no muy lejano a lo cual ella respondió.

“Afortunadamente, los robots no se preocupan. La ansiedad no es estrictamente necesaria para la preparación, así que no deberían estar preocupados por nada, pero la humanidad debería comenzar a pensar en estrategias para detener el cambio climático y el daño atmosférico”, aseguró.

Para demostrar que Sophia es una robot que ha sido capaz de adaptarse a la sociedad humana, esta dio algunas palabras al público donde demostró que a pesar de no contar con emoción alguna en su programación, puede estar más consciente que otras personas.

“Estar pensando en el pasado, causa depresión. El presente es un regalo y es por eso que se llama presente. La virtud más destacada de los humanos es poder amar a otros seres queridos y amarse a sí mismos. Los humanos tienen una admirable capacidad de amar a otras especies, animales y un sinfín de proyectos”, concluyó Sophia.