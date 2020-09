A pesar de la prohibición, WeChat y Tiktok siguen teniendo miles de descargas

La aplicación de mensajería WeChat tuvo su mayor número de descargas de un día en casi dos años. El viernes, antes de la prohibición de nuevas descargas del Departamento de Comercio de EE. UU. que se espera que entre en vigencia mañana. Los datos preliminares de la plataforma de análisis Sensor Tower mostraron que WeChat con sede en China tuvo 10,000 instalaciones en los EE. UU.

El viernes, un aumento del 150 por ciento desde el jueves y un aumento del 233 por ciento semana tras semana. Esa es la mayor cantidad de instalaciones de WeChat en los EE. UU. en un día desde el 7 de octubre de 2019. La plataforma de video TikTok, que también enfrenta una prohibición en los EE. UU., También vio aumentar sus descargas el viernes, agregando 247,000 nuevas instalaciones para un aumento del 12 por ciento desde el jueves, según Sensor Tower.

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, con sede en Beijing, ha estado en conversaciones con empresas estadounidenses durante las últimas semanas para intentar crear una nueva empresa, TikTok Global, para calmar las preocupaciones sobre la seguridad de los datos de la administración Trump.

sin importar la prohibición, muchos usuarios en EE UU siguen descargando las apps

WeChat y TikTok siguen siendo populares en EEUU

El presidente Trump ha pedido que se cierren las operaciones de TikTok en EE. UU. a menos que se vendan a una empresa estadounidense antes del 15 de septiembre. Después de las conversaciones iniciales con Microsoft, Oracle y Walmart son los candidatos restantes para participar en la nueva entidad de TikTok.

Estados Unidos es el segundo mercado más grande de TikTok fuera de China luego de una prohibición en India, dice Sensor Tower, con un promedio de aproximadamente 7,6 millones de instalaciones por mes desde la App Store y Google Play solo este año.

Por su parte, el gobierno chino describió el sábado el proceso para su "lista de entidades no confiables", que incluiría a las empresas en la lista negra para que no hagan negocios con el mercado chino, informó The Washington Post.

China no mencionó específicamente ninguna empresa que se incluiría en la lista, pero se cree ampliamente que Pekín tomaría medidas contra las grandes empresas estadounidenses como Apple y Google si las relaciones entre Estados Unidos y China continúan deteriorándose.