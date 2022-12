6 trucos para mejorar el internet de tu hogar y volverlo más rápido

No nos dejarás mentir, pues hoy en día, el internet forma parte de nuestro día a día, se utiliza en el trabajo, en las escuelas, para el entretenimiento, para ver programas de televisión por medio de plataformas de streaming, etc.

Sin embargo y lamentablemente, no todos cuentan con un internet de calidad, es por eso que en esta ocasión, aquí en La Verdad Noticias te revelaremos cuáles son los mejores 6 trucos que podrás aplicar si quieres que tu internet sea bueno y rápido.

Con estos, no solo tendrás la configuración ideal para tu Wifi, sino que aprenderás a mejorar tu red inalámbrica o arreglar el internet de las personas que saben menos sobre tecnología e internet.

Trucos para mejorar mi internet

No temas usar amplificadores

Si tu internet es muy lento o sientes que no llega hasta una habitación de tu hogar, no tengas miedo de utilizar amplificadores, estos dispositivos están diseñados, como su nombre lo indica, para amplificar el internet de tu hogar y mejorar la señal de la conexión. Pregúntale a tus instaladores si puedes adquirir uno con ellos o compra unos e instálalos, verás cómo se soluciona esa parte de tu vida.

Coloca estratégicamente el router

No te conformes con que el router se quede justo donde los instaladores de tu internet te lo pusieron, el router te podría funcionar mejor en algunos puntos de tu casa más que en otros, así que muévelo cuando lo necesites, recuerda que no tienes que hacerlo solo, siempre podrás pedirle asesoría a los profesionales y verás como mejora tu red inalámbrica.

Actualiza el firmware del router

Tampoco te quedes siempre con la primera o única actualización del router con el que instalaron el internet, si mantienes actualizado tu router en todo momento, no tendrás tanta carga, a veces, podemos pensar que ya no sirve cuando no es así.

Más trucos para mejorar mi internet

Cambia de canal

Con este truco que se encontraba bajo la manga, mejorarás tu red de Wifi, ¿por qué?, porque en ocasiones el canal se congestiona, entonces, al cambiarlo, notarás una gran diferencia. Ten en cuenta que cada banda tiene una serie de canales disponibles. Para cambiarla, habrá que acudir a la configuración del router.

La banda correcta

Hoy en día, podemos conectarnos a diferentes bandas anchas de internet, si la que tienes no te funciona, quizá deberías de cambiarla y el internet tendrá menos obstáculos para llegar a donde necesita para que tú lo utilices.

Utiliza una contraseña

Cerciórate de que tienes una contraseña, pues no querrás que tu Wifi esté libre y que tus vecinos o cualquier persona se puedan conectar a él y por consiguiente dejarlo lento y casi inutilizable para tus propias necesidades.

Verás cómo, luego de que hayas aplicado todos y cada uno de los trucos, serás la persona que tenga el mejor internet de toda la cuadra, recuerda que puedes aplicarlos conforme vayas creyendo.

