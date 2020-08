505 Games recibe críticas negativas por su nueva decisión

505 Games ha abordado la reacción violenta a la política de actualización de próxima generación de Control en una nueva declaración que se compromete con su anuncio anterior.

El desarrollador de control Remedy fue criticado cuando surgió que no obtendrás una actualización gratuita para las versiones del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X, incluso si ya tienes el juego base y sus expansiones.

Una nueva versión del paquete "Ultimate Edition" de Control se lanza para PC a través de Steam el 27 de agosto, y luego en Epic Games Store, PlayStation 4 y Xbox One el 10 de septiembre.

Necesitas esta nueva versión del juego para luego obtener una actualización gratuita a Ultimate Edition cuando se lance en PS5 y Xbox Series X unos meses después. La Ultimate Edition incluye Control y sus dos expansiones.

Este anuncio tuvo una reacción negativa por parte de los propietarios de Control, quienes señalaron que otros editores están ofreciendo actualizaciones gratuitas de próxima generación sin problemas.

Control de Remedy y 505 Games llega el 27 de agosto

Respuesta de 505 Games

Ahora, 505 Games ha intervenido, insistiendo en que exploró todas las vías antes de tomar una decisión.

505 mencionó en una publicación en el sitio web de Control: Pasamos varios meses explorando todas nuestras opciones de lanzamiento para Control Ultimate Edition y ninguna decisión se tomó a la ligera.

Añadió: Si bien es un desafío llevar cualquier juego a las plataformas de la próxima generación, rápidamente nos dimos cuenta de que era aún más difícil actualizar nuestra base de usuarios actual a la próxima generación con paridad total en todas las plataformas con nuestro juego de un año.

También resaltaron: En todas las vías que seguimos, había algún tipo de bloqueador y esos bloqueadores significaron que al menos un grupo de jugadores terminó quedando fuera de la actualización por varias razones. A partir de hoy, no podemos ofrecer una actualización a todos, y dejar a un grupo fuera se siente injusto. Entendemos que eso no es lo que quieres escuchar.

Básicamente, 505 no está cambiando su política al respecto, lo que significa que la única versión de Control disponible en PS5 y Xbox Series X será Control Ultimate Edition. El juego base original, los paquetes de expansión y el pase de temporada no se venderán por separado en PlayStation 5 o Xbox Series X.

505 señala que si tienes el juego básico de Control, los paquetes de expansión o el pase de temporada en PlayStation 4 o Xbox One, puedes jugar a Control en PS5 y Xbox Series X a través de la compatibilidad con versiones anteriores. Esto le dará una "experiencia mejorada", dijo 505, pero no aclaró qué significa eso exactamente.

Todo esto plantea la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el juego base de Control más el pase de temporada y esta nueva Control Ultimate Edition? A primera vista, no hay diferencia. Pero 505 abordó esta pregunta:

El objetivo de Control Ultimate Edition no era lanzar nuevo contenido exclusivo en las plataformas de próxima generación, sino ofrecer la experiencia de juego de Control completa a los nuevos jugadores de Control en un solo producto fácil de encontrar. La serie PlayStation 5 / Xbox Las versiones X de Control contienen el mismo contenido que el juego de la generación actual, aunque aprovechan al máximo la potencia y las funciones proporcionadas por estas nuevas consolas.

La ruta de actualización que ofrecemos solo es posible cuando se actualiza desde la misma versión del juego. Como solo estamos haciendo un desarrollo adicional en Control Ultimate Edition en las plataformas de próxima generación, desafortunadamente no podemos ofrecer una ruta de actualización para todos jugadores de Control existentes. Entendemos cómo esto podría molestar a varios jugadores, pero aún podrás jugar la edición 2019 de Control y cada expansión en las nuevas plataformas.

505 concluyó su declaración disculpándose, reconociendo que algunos quedarán molestos: Para llevar Control a las consolas de la próxima generación en cualquier forma, tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles y esas vinieron en la forma de crear el plan de producto simplificado Control Ultimate Edition que tenemos hoy.

TE PUEDE INTERESAR: Control reveló su próxima fecha de estreno

Finalmente señalaron: Que nos demoramos en responder no significa que no hayamos estado escuchando. Lamentamos no haber podido cumplir con las expectativas de todos y esperamos que continúen apoyando a Control. Le agradecemos su apoyo hasta ahora.

Descubre cómo se ve el avance de 'OBSERVER' para PS5 y Xbox Series X