5 tips de un experto en ciberseguridad, (nadie está a salvo)

En los últimos años se ha educado a gran parte de la población sobre el peligro de los ciberdelincuentes, sin embargo es normal que se dejen muchos puntos importantes en el camino. Además, según el MIT Analysis, con la pandemia han crecido exponencialmente los fraudes y robos de información en México (1)

Para prevenirlos, en este artículo les contaremos los 5 mejores tips sobre ciberseguridad que, como expertos, podemos brindar.

¿Por qué cuidarse?

Antes de proceder a dar los consejos nos parece importante que sepan por qué hay que cuidarse.

Estafas

Increíblemente, este es el ciberdelito menos común, pero al que las personas más miedo le tienen.

Las estafas por internet existen, e-commerce que no entregan sus productos, robo de contraseñas de (por ejemplo) el banco, o pagos involuntarios en sitios web.

Por suerte para nosotros es fácil identificar estos scams o estafas, más tarde lo explicaremos a detalle.

Fuga de datos

Las fugas de datos son más comunes de lo que la gente cree, estas pueden ser de sus email y contraseñas en cierto sitios, datos demográficos o, en los casos más extremos se pueden filtrar sus patrones de consumo dentro de una app o sitio web.

Dato curioso: hace unos meses al gobierno de Ecuador se le filtró los datos de casi 17 millones de habitantes (casi toda la población), algunos de los datos que se filtraron fueron: números telefónicos, trabajos, registros familiares, historiales educativos. (2)

Virus, malwares

Este punto no necesita presentación, ¿cierto?

Llegado este punto probablemente se estén preguntando ¿cómo me cuido de las ciber-amenazas? A continuación les daremos consejos muy valiosos.

Usen autenticaciones de 2 factores (o más)

Una autenticación de dos factores (o más) es un método para que, incluso si los atacantes saben su usuario y contraseña no tengan acceso a sus cuentas.

Primer factor: aquí es donde introducen su correo electrónico y su contraseña.

Segundo factor: en este factor introducen el código que se presenta en la aplicación de su smartphone.

De esta forma, aunque los atacantes sepan sus datos de inicio de sesión, ustedes tendrán que permitirles el acceso mediante su celular. ¡Verificar todo evita el riesgo de phishing!

¡Verificar todo evita el riesgo de phishing!

A la hora de entrar a Instagram desde el navegador, verifiquen, ¿realmente estoy en instagram.com? ¿o estoy en d.instagram.com? si verifican la URL nunca caerán en estafas del tipo Phishing

Estén al día con las actualizaciones

Los sistemas operativos desactualizados, o directamente los viejos, tienen huecos que los atacantes no dudaran en usar.

Windows, por ejemplo, cada tanto tiene fallas en materia de seguridad, pero estas son arregladas rápidamente en las actualizaciones.

Usa una VPN (de calidad)

Si se conectan a una red wifi pública a menudo, están obligados a usar una VPN.

No se lo pongan fácil a los ciberdelincuentes, usen una VPN, usar una red privada virtual (VPN) mejora increíblemente su seguridad en la web.

Si están en su hogar es extremadamente recomendable usar una VPN, pero si se conectan a redes wifi públicas, simplemente están obligados a usar una.

El especialista Per-Erik Eriksson ha creado su guía para VPN gratis, que puede serte de gran utilidad en la elección de la mejor plataforma.

Tips comunes pero aún necesarios

-No divulguen sus contraseñas.

-No divulguen su email.

-Usen contraseñas seguras, no gatos, no perros, no fechas de nacimiento, no Superman.

-No entren a sitios web de dudosa procedencia: acortadores de enlaces, reproductores pirata de películas-series, sitios xxx, etc.

-Desconfíen de lo demasiado bueno para ser cierto.

-----

Fuentes y más información