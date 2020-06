5 claves para conseguir más espectadores y ganar más dinero en YouTube

El canal de YouTube de Evan Carmichael ha superado recientemente los 2 millones de suscriptores. Es una parte clave del negocio del emprendedor, que tiene flujos de ingresos provenientes de la publicidad compartida en sus videos, así como de conferencias profesionales y sesiones de entrenamiento.

Hace unas semanas, Evan fue uno de los oradores principales en la Cumbre de dominio de la vida más fácil de mi empresa. En una entrevista dio a conocer sus ideas sobre cómo crear contenido de video atractivo y rentable. Aquí hay cinco conclusiones de esa conversación:

Evan publicó su primer video en YouTube hace más de 10 años y ahora ha publicado más de 6,000 videos. Cuando comenzó, fue doloroso. Nadie le prestaría atención, pero siguió adelante. Evan aconseja que ni siquiera se moleste en iniciar un canal de YouTube a menos que tenga un enfoque a largo plazo en el canal.

Evan explicó que a YouTube le encantan los videos más largos.

"Si no puede hablar durante 10 minutos sin repetirse varias veces, no use YouTube".