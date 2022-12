5 aplicaciones Android para iniciar el 2023 como se debe: te facilitarán la vida

¿Quieres cerrar el año con broche de oro e iniciar tu 2023 como se debe? Sin duda alguna, las apps que podemos encontrar en nuestra PlayStore de Android nos pueden llegar a sorprender.

A continuación, te presentaremos las 5 aplicaciones Android que sí o sí deberías de tener al iniciar tu año, más que entretenerte, te facilitarán la vida, y si es así… ¿Por qué no aprovechar los avances tecnológicos?

Apps Android con las que debes comenzar tu 2023

Cada una de estas apps de Android tiene funcionalidades diferentes que harán tu día a día más sencillo, así que toma nota que comenzamos, luego de conocerlas, estarás agradecido.

Any Tracker

Esta aplicación Android no te deberá de faltar. ¿Por qué? No solo porque es gratuita, sino porque con ella podrás llevar un control de todos tus gastos y realizar comparaciones entre distintos supermercados. Con Any Tracker también podrás conocer las divisas y cambio de los países más importantes y contabilizar los seguidores de tus redes sociales.

Obsidian

Obsidian es un editor de texto en el que podrás añadir más de 700 plugins e incorporarle diversas funcionalidades, es una aplicación multiplataforma que sincronizará todos los docuemtns en los que trabajas para que puedas acceder a ellos desde cualquier equipo.

WiFiman

Así como te presentamos una app para que lleves a cabo el control de tus gastos, WiFiman lo que te permitirá es tener un control sobe tu red WiFi, en otras palabras y por añadidura, te permitirá comprobar la cantidad de equipos conectados, así como la velocidad en vivo de tu servicio de internet.

ConfiBlur

Si eres fan de las capturas de pantalla, no busques más, con esta aplicación podrás ocultar los textos de tus capturas de pantalla de una forma bastante sencilla, únicamente tendrás que tocar el texto que no quieras compartir y se borrará para que tu screenshot se pueda compartir.

Authenticator Pro

Por último, pero no por ello menos importante, esta app está diseñada para las aplicaciones que requieran código de verificación en dos factores, es simplemente la solución, por supuesto, también es gratis, de código abierto y con un diseño bien cuidado que respetará la privacidad de tu smartphone. Por cierto, ¿te comentamos que no necesita conexión a internet para funcionar?

¿Cuál es el último Android 2022?

La última actualización de este sistema operativo es el Android 13, el cual entró al mercado el 16 de agosto del presente 2022, aunque cabe aclarar que no todos los dispositivos Android ya cuentan con esta actualización que ha estado llegando poco a poco.

