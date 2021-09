3 funciones de Spotify en Android que quizá no conozcas

No es para menos, y es que este software hace todas las delicias de los más adictos a la música del momento, ofreciendo un sinfín de funciones y características diseñadas para que encuentres la canción que necesitas en menos que canta un gallo. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que ofrece el uso de Spotify, no todo el mundo parece estar familiarizado con su versión para Android. Descuida, pues a continuación vamos a explicarte las características más importantes que debes conocer sobre la app de música de Spotify.

Las 3 funciones de la aplicación de Spotify en Android que debes conocer

Estas son 3 funciones de Spotify disponibles en la aplicación de Android que debes conocer para poder sacarle el máximo partido.

Usa comandos de voz para controlar la música que reproduces en Spotify

Imagina que estás conduciendo, tienes el móvil conectado a la radio de tu coche y te han entrado muchas ganas de escuchar una canción en particular. Podrías dedicar un momento a cambiar de canción haciendo uso de la pantalla táctil del móvil, pero existe una alternativa mucho mejor. ¿Y si te dijéramos que puedes utilizar comandos de voz para hacer uso de Spotify en tu móvil?

Lo que al principio podría parecernos algo imposible que solo un ingeniero podría llevar a cabo, resulta realmente sencillo de activar. Basta con mantener activa siempre la opción de "Ok, Google" de forma que podamos darle órdenes a nuestro teléfono en cualquier momento, siempre y cuando digamos la frase "Ok Google" y la continuemos con lo que queramos hacer. En el caso de Spotify, podremos decir "Ok Google, reproduce a Rick Astley en Spotify". Esta función es increiblemente útil, y nos permite manejar a nuestro antojo la app sin necesidad de estar constantemente interactuando con él de forma directa.

Modifica la calidad de la música para ajustar el consumo de batería

Otra de las opciones que no muchos usuarios de Spotify parece conocer se trata de la posibilidad de cambiar la calidad de la música cuando esta se reproduce. Esta función, disponible únicamente para usuarios de cuenta premium de Spotify (en este enlace podrás ver cómo obtener una cuenta de Spotify premium gratis) , permite ajustar la calidad de reproducción de las canciones para regular el consumo de batería. En el caso de que queramos ahorrar la mayor cantidad de batería, lo mejor es mantener baja la calidad. Sin embargo, si tenemos acceso a una toma de corriente o si la batería está al máximo de capacidad, pon la calidad al máximo y disfruta de tus canciones favoritas en toda su gloria.

Activar esta función, al igual que la mencionada en el apartado anterior, es muy sencillo. Para ello, tienes que abrir en primer lugar la app de Spotify en tu teléfono Android. Una vez haya terminado de cargar, tendrás que pulsar el icono de la rueda dentada que verás en pantalla. Desciende hasta llegar al apartado de "Calidad de la música", pulsa en "Streaming" y pon la calidad que desees.

Utiliza un temporizador para que Spotify deje de reproducir música

Otra de esas funciones que pocos usuarios de la aplicación conocen, Spotify permite poner un temporizador para que podamos elegir en qué momento queremos que se detenga la música. Esto resulta especialmente útil para todos aquellos que quieren dormirse escuchando música, pero no quieren pasarse toda la noche escuchando los últimos éxitos musicales, así como para aquellos que, simplemente, desean regular el uso de la batería o de los datos de la aplicación.

La configuración de esta función es también muy fácil de llevar a cabo. Para ello, debemos abrir la aplicación de Spotify en nuestro teléfono. Una vez haya cargado, hacemos que se reproduzca cualquier canción en nuestra cuenta dentro de la app. Después tendremos que pulsar en los tres puntos que aparecen en la parte superior del menú, dentro de la canción que estamos escuchando, ir a la opción de Temporizador y elegir cuánto tiempo queremos que pase hasta que el reproductor haga que la música se pare.

Estas son algunas de las funciones que hacen tan útil a la aplicación de Spotify para dispositivos Android. Por supuesto, existen un sinfín de características exclusivas que no hemos mencionado en este artículo, tales como la gestión de notificaciones o la función de ahorro de datos, con la que podrás limitar el consumo de Internet para poder disfrutar de tus temas favoritos por más tiempo. De modo que, si quieres disfrutar de la app de música del momento, no dudes más y ábrete una cuenta premium en Spotify, para así no tener que aguantar los frecuentes anuncios que aparecen entre canciones y que pueden acabar frustrándote cuando lo único que quieres es escuchar música.