10 trucos de WhatsApp para descubrir si tu pareja te es infiel

WhatsApp es una de las principales aplicaciones que revelan si tu pareja te es infiel, aunque antes era más accesible averiguarlo porque, quizá, no tomaban las mismas medidas que ahora, existen trucos con los que será fácil sorprender a tu pareja siendo infiel.

Como todos sabemos, la fidelidad dentro de una relación es de suma importancia, así como el respeto de la privacidad de ambos incluyendo sus redes sociales, hecho que evitará conflictos en un futuro.

Lo más recomendable es que hablen y le digas lo que sientes, la comunicación es algo muy importante, pero si esto no funciona y tu percepción no cambia, entonces checa estos trucos del servicio de mensajería instantánea que te ayudarán a descubrir una infidelidad.

Trucos en WhatsApp para la infidelidad

Los mensajes eliminados pueden dejar rastros.

1. Descubre infidelidad en WhatsApp- Revisa el almacenamiento

Revisando su almacenamiento de WhatsApp a discreción. ¿Cómo? Primero tienes que abrir la aplicación y después ir a ‘Configuración’; da clic en ‘Datos y Almacenamiento’ y seguido en ‘Uso de Almacenamiento’. Así aparecerán las conversaciones con las que tu pareja ha gastado más datos.

2. Descubre infidelidad en WhatsApp- Visto desactivado

Eliminó la opción de ‘visto’ de WhatsApp , así puede hacerte creer que en realidad no ha abierto tus mensajes… o los de alguien más. No es necesario revisar el cel, con el simple hecho que revises su conversación y los mensajes no te aparezcan en visto.

3. Descubre infidelidad en WhatsApp- No te aparece su última hora de conexión

Actualmente en las relaciones existen muchos conflictos porque su última conexión fue después de la hora en la que hablaron, o porque no contesta pero su conexión dice que ya estuvo en línea eso suele generar un conflicto en la relación por muy simple que suene o se lea.

Descubre si tu pareja es infiel con estos sencillos pasos.

4. Descubre infidelidad en WhatsApp- Conversaciones archivadas

Muchas veces cuando ves las conversaciones que están en la barra principal, olvidándote de las conversaciones que pudieran estar en ‘Mensajes Archivados’. Así que la próxima vez que le eches un ojo al celular de tu pareja, que el primer lugar al que vayas sea ahí.

5.Pausa la aplicación

Un truco que acostumbran a usar los infieles es detener la app de WhatsApp y así tu pareja evitara que le lleguen mensaje cuando este contigo, esto te ayudará a darte cuenta porque si tu o alguien más le mande mensaje solo aparecerá la primera palomita de ‘enviado’ peor no la segunda de ‘recibido’.

6. Conversaciones en silencio

Para evitar que le llegue un mensajes inesperado y tu puedas leerlo, el mejor truco es silenciar las conversaciones que no desea que le parezcan en su barra de notificaciones y así solo podrá verlas cuando abra la aplicación.

7. Puso la opción de no descargar las imágenes

¿Te imaginas, que al abrir su galería veas las pruebas de la infidelidad? por esta razón, desactiva la función de que las fotos y los videos que reciba por WhatsApp se descarguen automáticamente y solo la podrá ver hasta que entre a las conversación y decidirá si guardarlas o no.

8. Necesita su huella digital para entrar a WhatsApp

La medidas de seguridad que ha tomado WhatsApp, más que a la seguridad ha ayudado a muchos infieles a salir de los problemas. Si no dudas de tu pareja es mejor que no lo intentes y continúes con tu relación con toda normalidad. #AmigaDateCuenta

