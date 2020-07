10 consejos para hacerse famoso en Instagram

Existe el mito de que es difícil ser popular en Instagram ya que es una red social muy atractiva, consumida por millones de usuarios, por lo que se puede decir que la competencia es masiva.

Sin embargo, hay ciertos consejos a seguir que ayudan a liderar cierto sector popular.

Quizás te interese saber cómo comprar seguidores en Instagram. Con el tiempo, se descubrió que, además de compartir contenido con amigos, Instagram es un medio interesante de comunicación desde el punto de vista del marketing, que es muy útil para llegar a los consumidores potenciales con información, productos y servicios.

El funcionamiento de Instagram se trata de que los usuarios se sigan entre sí y les gusten las fotos de otros seguidores, por lo que su fama y prestigio dependen de estas dos acciones sociales. Aquí hay diez consejos para comprar Me gusta de Instagram que, si los sigue regularmente, ver resultados es totalmente alcanzable.

Sigue estos 10 consejos para ser famoso en Instagram

Consigue miles de seguidores

Para ganar público, puede hacerlo de muchas maneras, comprar seguidores de Instagram stormlikes sirve para atraer, a través de este medio, a usuarios reales. Contrariamente a la opinión popular, comprar seguidores no solo se usa para aumentar el número de ellos, y aunque los usuarios comprados no interactúan con uno, lo que hacen es generar una impresión de fascinación popular, logrando así seguidores reales. Una cuenta con pocos usuarios no hace que quieras seguirla, una con muchos, sí.

Considera los algoritmos

Para entrar en la categoría de "Popular" en Instagram, los organizadores de la aplicación siguen un algoritmo para saber qué es relevante y qué no es para cada usuario. Para esto, los primeros 50 "me gusta" que reciba marcarán la diferencia: cuanto más rápido sea, más posibilidades tendrá de estar entre los más votados.

Destaca del resto

Algo que llama especialmente la atención es el nombre que elija para su cuenta: debe ser original, conciso, fácil de recordar y fácil de pronunciar. Incluso puedes incluir iconos. En general, los usuarios con nombres que son complicados de recordar o poco atractivos, se descartan sin mencionar que se pueden olvidar, a menos que sea, por supuesto, una celebridad, pero esos ya son casos excepcionales.

Contenido atractivo

Ser popular en Instagram no tiene que ser difícil, solo tienes que trabajar para lograrlo. Debe ofrecer material de calidad que sea atractivo para el tipo de audiencia que lo sigue, para su audiencia personal. Por ejemplo, si la mayoría de sus seguidores siguen a los usuarios que cargan fotos de paisajes, puede intentar comenzar a cargar fotos con el mismo tema.

Debe ser selectivo incluso con el tipo de filtros que utiliza para cada imagen, ya que no todos son adecuados para cualquier foto. Algo que atrae mucha atención son los videos. Intenta elegir una portada elegante que te haga querer ver el video.

Etiqueta la ubicación de tus publicaciones

El uso de la etiqueta de la ubicación del lugar donde tomó la foto hará que las personas que también han estado allí, o que quieran estar allí, sientan cierta intimidad y conexión con la imagen, y quieran hacer "Me gusta" e incluso comentar su publicación.

Interactúa con tus seguidores

En primer lugar, la sugerencia es mantener su cuenta abierta al público. No necesita seguir a otros, pero encontrar una cuenta pública es menos tedioso que seguir una cuenta privada. Respondiendo a los comentarios que dejan en sus publicaciones y, en general, interactuando con ellos, celebrando que ha alcanzado un cierto número de seguidores, creando un concurso con ciertos hashtags, o incluso haciendo rifas donde tiene que etiquetar amigos en los comentarios, denotará cierto liderazgo y gracia que muchos querrán seguir.

Uso de Hashtags atractivos

Hashtags personales que hacen referencia a la foto directamente, y notarás un crecimiento inmediato de seguidores. Es esencial no abusar de los hashtags tampoco. Lo ideal es una cantidad máxima de 10-15 hashtags.

Usa hashtags atractivos para llamar la atención de otros usuarios

Edita tus fotos y videos

Su foto principal dice mucho sobre su cuenta, es lo primero que verán los que no lo siguen y, cuanto más profesionalmente se edite, más deseo tendrán estos usuarios de seguirlo. Se recomienda editar sus fotos con otros editores que no sean los sugeridos por Instagram, por ejemplo: Deluxe FX, PhotoShot Express, Fotor, Aviary, Color Strokes o SpacePaint.

Estética visual

Asegúrese de que la atracción visual de sus fotos sea creativa, pero que tenga una tendencia al mismo tiempo. Su contenido no debe pasar desapercibido para sus seguidores, deben detenerse para ver más de su contenido. Para esto, puede usar herramientas de edición como: VSCO, Afterlight o Canva. Los colores llamativos y adecuados dan categoría a tus fotos.

Publicaciones en horas pico

A veces cargamos una excelente foto, video o historia, pero no alcanzamos un buen rango de "me gusta", esto puede ocurrir debido a la hora o el día que elegimos subir esa foto.

Las noches donde hay más interacción son los viernes y sábados. Las personas que salen a fiestas o bares generalmente cargan historias o fotos y también conocen el alcance de sus propias publicaciones.

Finalmente, los usuarios tienden a seguir las cuentas para beneficio personal. Aunque uno debe ser fiel a su contenido, es necesario generar interés en aquellos que no lo siguen, para que quieran hacerlo. Siempre se trata de vender un producto, ya sea una foto de paisaje o una marca de ropa. Uno debe producir persuasión para el comprador: en este caso, el seguidor potencial, y ¿qué mejor manera de hacerlo a través de un número tentador de seguidores? Consíguelos de inmediato, y comprar seguidores en tormentas de Instagram es tu mejor opción.