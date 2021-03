WhatsApp: Apps de Android para crear y compartir tus propias encuestas online

Nunca se pensó que las encuestas serían algo importante en nuestra vida cotidiana, con las encuestas online podemos responder en grupos de cinco o más personas a partir de unas opciones definidas con anterioridad por WhatsApp. Así evitaremos el ruido generado al escribir todos a la vez dando nuestra opinión.

De acuerdo a los especialistas en el tema, el resto las podrás usar tanto en WhatsApp como en otras redes sociales o apps de comunicación. En esta lista cabe recordar polls for WhatsApp Una página web que puedes abrir en tu smartphone para crear encuestas de WhatsApp.

Voliz

Voliz - Encuentas

Encuestas de WhatsApp generadas al instante. Voliz permite configurar tu propia encuesta con múltiples respuestas. Luego las envías al grupo de WhatsApp que quieras y, adelante, a recibir las respuestas. También sirve para contactos concretos, listas de difusión, etc. La app puede usarse para crear encuestas de satisfacción, sondeos de opinión, juegos de preguntas y respuestas o encuestas para conocer la opinión de amigos y conocidos.

Pollie

Pollie permite generar encuestas de WhatsApp y de cualquier aplicación con la que queramos compartirla. Una simple pregunta con varias respuestas, una imagen que ilustre la encuesta, límite de votos, fecha de caducidad de la encuesta, respuestas creadas por los propios encuestados.

Doodle

Aunque no tiene relación alguna con WhatsApp, Doodle es uno de los servicios de encuestas y sondeos más populares. En parte, por su facilidad de uso. Puedes crear tus encuestas online desde la web o desde sus aplicaciones para iPhone y Android. También se integra en aplicaciones como Slack, Zoom o Microsoft Teams.

Poll For All

Otra práctica app para crear encuestas online es Poll For All. Una vez creadas, podrás enviarlas a WhatsApp, Facebook, por correo electrónico, etc. Una de sus particularidades es que admite toda clase de encuestas, adaptadas a la información que quieres obtener o al tipo de preguntas que quieres hacer. Varias opciones a elegir, imágenes y enlaces integrados, fechas.

Poll For All- Encuentas

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.