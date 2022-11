¿Se puede bloquear un celular por IMEI? Conoce como

Si alguna vez has perdido tu celular o te lo robaron y no sabes cómo hacer que su contenido no pueda ser visto, existe un modo muy sencillo de hacerlo desde lejos antes de empezar a cambiar tus claves, y esa es: bloquear tu celular por IMEI.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un código único que asignan los fabricantes a cada equipo telefónico que distribuyen y permite identificar un equipo a nivel mundial, y en este caso, ese código único te permitirá bloquear tu teléfono a distancia.

Si haces esto, lograrás evitar que cualquier persona entre a los datos de tu dispositivo o que pueda hacer o recibir llamadas, y es por eso que aquí, en La Verdad Noticias, te enseñaremos lo que necesitas saber para bloquear tu celular por IMEI.

¿Cómo bloquear un celular por IMEI?

Este bloqueo dejará el celular casi inutilizable

Antes de proceder a bloquear tu teléfono por esta vía, necesitas obtenerlo, y para eso hay varias maneras de lograrlo.

Ve a la configuración de tu smartphone en Android que está en dentro de alguna de estas opciones: Acerca del Teléfono, Estado del teléfono o Todas las especificaciones, ahí verás una serie de 15 dígitos junto al estado de la Memoria SIM y si cuentas con dos de estas, se verán dos números IMEI.

Si tienes un iPhone, podrás revisar el IMEI si vas a Ajustes - General - Información y de igual manera encontrarás el número IMEI o los dos números si es compatible con dos SIM.

Otra manera es entrar a la aplicación de llamadas y marcar *#06# y una ventana emergente te dirá cuál es tu número IMEI.

Este número está en el reverso de la caja de tu smartphone, en la factura de tu equipo o acudiendo con tus datos a un centro de atención de tu operadora telefónica.

Esta última opción será necesaria para cuando no conozcas tu IMEI y hayas perdido o te hayan robado el dispositivo, por eso nunca está de más tenerlo anotado en caso de necesitarlo.

Una manera de bloquearlo es entrar a la página de Gobierno de la Ciudad de México si eres residente ahí y registrar tu IMEI para poder bloquear el teléfono.

El resto de la república tiene que llamar a su correspondiente centro de atención de operadora telefónica para pedir que bloqueen su equipo.

¿Qué pasa si bloqueo el IMEI de mi celular?

Este tipo de bloqueo es por medio de un código único

Cuando bloqueas tu teléfono por IMEI, impides la utilización de las tarjetas SIM en el Smartphone, por lo que no podrán hacer llamadas ni enviar mensajes y mucho menos recibirlos, tampoco podrán conectarse a internet por medio de los datos, pero si consiguen desbloquearlo y resetearlo, podrán conectarse a internet solamente vía WiFi.

El dispositivo dejará de estar operativo en su totalidad y será solo un objeto decorativo porque no podrá hacer nada con él.

Este tipo de bloqueo no borra los datos del teléfono, solo impide su utilización y el uso de la mayoría de aplicaciones y si no cuentas con un patrón de bloqueo o PIN, la persona podría acceder a la información que guardas en él.

