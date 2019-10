Gamers: Llega Ghost of Tsushima a las consolas de PlayStation 4

Los videojuegos estarán listos para la nueva era que Sony prepara para la llegada de PlayStation 5 a finales del 2020 y en lo que los nuevos títulos de lanzamiento llegan a la nueva consola de Sony, este le da la bienvenida a Ghost of Tsushima al mundo de PS4.

El videojuego fue anunciado en octubre del 2017 y fue desarrollado por Sucker Punch, pero se ha informado que el juego sigue en construcción y que el guión aún no ha sido concluido en su totalidad.

Jugadores han comentado en redes sociales que no han visto cambios desde junio de 2018 y es por eso que será a través de las consolas de PlayStation 4 en donde podremos disfrutar del renovado mundo de Ghost of Tsushima, según informa Jim Ryan, actual presidente de Sony Interactive Entertainment.

"Mientras iremos disfrutando de un montón de grandes experiencias que llegarán a PS4, como Death Stranding, The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima", comentó Ryan en el blog oficial de PlayStation mientras anunciaba los detalles de la nueva consola PlayStation 5.

Pero Ryan no ha sido el único directivo de Sony Interactive Entertainment en revelar nuevos detalles a los fanáticos sobre el mundo de Ghost of Tsushima en las consolas de PS4, pues Shuhei Yoshida, actual presidente de Sony Worldwide Studios ha dicho que el trabajo realizado en el videojuego es digno de aplaudir.

Según Shuhei el trabajo visual del videojuego es realmente hermoso y que los desarrolladores han superado las expectativas, y no dudan que los gráficos para las consolas de PS5 sean mucho mejores.

A través del mundo que Ghost of Tsushima nos presenta, Sucker Punch nos teletransporta al año 1274, justo cuando el Imperio Mongol decide invadir Japón, siendo la isla de Tsushima una de sus primeras víctimas.

Durante el juego, nosotros seremos un aguerrido samurái y deberemos de sobrevivir a las oleadas del imperio invasor, ayudando a los civiles y pasando desapercibidos cuando estemos superados en número.