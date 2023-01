Sheinbaum deja el caso de María Ángela en manos de la Fiscalía CDMX | Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) deberá seguir con la investigación del caso de María Ángela, informó la jefa de Gobierno local, Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior luego de que, por la noche del miércoles, la vocería de la Fiscalía CDMX diera a conocer que la adolescente de 16 años se ausentó de manera voluntaria y estuvo, del 19 al 21 de enero con personas que acampan en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes.

“Tienen que seguir investigando; hoy ella está con su familia. No me he comunicado con el presidente municipal (Adolfo Cerqueda de Nezahualcóyotl) y que siga investigando cómo fue todo el momento desde que ella no está con su madre hasta que la encuentran”, aseveró.

Sheinbaum se deslinda del caso María Ángela

La jefa de Gobierno CDMX se negó a dar más detalles sobre el caso de María Ángela, por lo que aseveró que la Fiscalía capitalina será la responsable en darle seguimiento.

“La Fiscalía está haciendo la investigación, yo no quisiera dar la información; tiene que ser la fiscalía, pero repito, lo bueno que ella está bien”, apuntó la mandataria local.

“Tienen que seguir dando información mientras sigan recabando más”, apuntó la mandataria, quien solo explicó que la Fiscalía CDMX está en contacto con la familia.

“La Fiscalía ha estado en contacto con la familia, inclusive antes de que se diera a conocer públicamente hablaron con la familia”, aseveró.

Sheinbaum dijo que tras la ausencia voluntaria de la adolescente se estaba produciendo una campaña de desaparición y secuestro en contra de su administración.

“Nosotros no especulamos, nosotros investigamos desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), instancias de gobierno y desde la Fiscalía CDMX (…) siempre se hace un trabajo profesional”, sostuvo.

