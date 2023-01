Proceso y prisión preventiva a dos implicados por agresión a Ciro Gómez Leyva

Luego del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, dos presuntos implicados que se encontraban detenidos fueron vinculados a proceso tras una audiencia realizada en las instalaciones del Reclusorio Norte.

En la primera de cinco audiencias que se realizarán este 18 de enero sobre el caso, se dictaminó que Israel N y Cinthia Yeyetci N permanecerán en prisión preventiva durante el proceso de juicio, informó la Fiscalía de la Ciudad de México.

Proceso y prisión preventiva a dos implicados por agresión a Ciro Gómez Leyva

Los detenidos fueron señalados y aprehendidos por la posible comisión de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; y posesión de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Esta es la primera de cinco audiencias que se realizarán este miércoles en seguimiento a las investigaciones por la agresión contra Gómez Leyva.

Te puede interesar: Juez dicta prisión preventiva a 12 involucrados de atentado contra periodista

11 involucrados en el atentado

El 13 de enero pasado la FGJ-CDMX consiguió la prisión preventiva contra 11 presuntos implicados en el atentado contra el comunicador. Al momento, tres han sido vinculados a proceso.

Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado en diciembre de 2022 cuando viajaba en su vehículo. Según denunció públicamente, al menos dos personas dispararon contra su persona pero el blindaje del automóvil salvó su vida. Afirmó que no había recibido amenazas previas.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió el periodista.