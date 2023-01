María Ángela desaparece en paradero de Indios Verdes; familia realiza bloqueos

María Ángela Olguín Bustamante, de 16 años, desapareció en el paradero de Indios Verdes en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México el día de ayer 19 de enero alrededor de las 17:20 horas.

Ante la situación, la familia de la adolescente realizó un bloqueo de cuatro horas sobre la carretera México-Pachuca; exigen la aparición con vida de María y advierten que continuarán los bloqueos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó la alerta Amber para acelerar la búsqueda de la adolescente.

Desaparece afuera de un baño público

María Ángela y su familia son residentes de Ecatepec, en el Estado de México. La tarde del jueves 19 de enero la adolescente de 16 años tuvo que ir a realizar un trámite a su escuela, el Colegio de Bachilleres 19.

De regreso, los papás de María entraron a unos baños públicos ubicados en la salida G del paradero de Indios Verdes —donde tomarían el transporte para llegar a su hogar—. Según la información, la madre de la adolescente escuchó un grito de “ma”. Cuando salió del baño su hija ya no estaba.

Ángela mide 1.54 metros, y al momento de su desaparición vestía pantalón azul de pana, playera gris y tenis blancos. Además, la joven tenía perforaciones en el ombligo y en la nariz; así como lentes de contacto negros.

Según reportan sus familiares en redes sociales, inmediatamente después de que sus padres se percataron que la joven no estaba, exigieron a policías ayuda, pero estos no quisieron ayudar.

“Los policías no nos atendieron y nos golpearon por gritar y exigir que se revisaran cámaras y se movieran a buscarla . Llegamos a un centro de investigación territorial en la Gustavo A. Madero y no quisieron levantar acta de desaparecida por que según ellos no les compete”, denunció Elizabeth Bustamante, presunta hermana de María Ángela.

De igual forma, la familia denunció que a pesar de que en la zona donde se dio la desaparición hay un botón de auxilio y cámaras de seguridad, esta no estaba en funcionamiento al momento de los hechos, informaron autoridades a la familia.

En respuesta, la familia de la adolescente realizó un bloqueo en la carretera México-Pachuca, justo en la salida del paradero de Indios Verdes. La protesta duró aproximadamente cuatro horas y múltiples usuarios reportaron caos vial en la zona. No obstante, la familia amagó con volver a bloquear este 20 de enero en caso de que María Ángela continúe desaparecida.

CDMX, múltiples casos de secuestro y trata

Durante 2022 la Ciudad de México registró 28 casos de secuestro y 169 de trata de personas. Estas cifras ubicaron a la capital como la quinta entidad con más secuestros y la segunda en casos de trata de todo el país.

La seguridad de la entidad a cargo de Omar García Harfuch (Secretaría de Seguridad Ciudadana) y Ernestina Godoy (FGJ) consiguió mejorar un 46% los casos de secuestro durante el año pasado respecto al 2021.

No obstante, la trata de personas se salió de control: durante 2022 este delito de alto impacto presentó un aumento del 128%, siendo —por mucho— el crimen que más aumentó en el estado.

