Liberan a dos de los comunicadores secuestrados en Guerrero

Jesús Pintor Alegre y Fernando Moreno Villegas fueron liberados esta madrugada en Coyuca de Catalán, Guerrero, luego de haber sido secuestrados el 25 de diciembre por su presunta relación con el portal de noticias “Escenario Calentano”.

Aún se desconoce el paradero de Alan García, quien en días pasados fue grabado por sus raptores en el portal de noticias mencionado.

En un video difundido en redes sociales tras la liberación de los jóvenes, ambos niegan tener una relación con “Escenario Calentano”; inclusive, Fernando Moreno asegura que es químico biólogo de profesión. Jesús Pintor sí es periodista pero rechaza haber participado en el medio guerrerense.

En el video grabado por el reportero Humberto Peralta, las víctimas explican que les fue imposible identificar el lugar donde fueron retenidos, dado que en todo momento tuvieron los ojos vendados y manos esposadas.

“Me llegaron por atrás, me ataron de los ojos (...) no vi nada, solamente me dijeron súbete aquí. Yo con los ojos vendados y haciendo mi lucha para caminar. Nos llevaron a un lugar desconozco dónde estuvimos desde el 25 de diciembre hasta hace algunas horas, el 11 de enero, que nos dejaron aquí liberados”, explicó Moreno.