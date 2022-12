La Poleana, el juego de mesa que nació en las cárceles de la CDMX | Óscar Reyes Flores

“El juego de la Poleana lo aprendí en prisión, estuve 5 años”, afirmó Rogelio Hernández, un exconvicto del Reclusorio Sur que tras cumplir su condena continúa jugando.

“Este es un juego que desconocía. Cuando llego a la prisión me doy cuenta de que la mayoría de la gente, sino es que todos, lo practica. Juegan de a cigarros, de a 10 pesos, de a 50 pesos, hay torneos en el reclusorio”, afirmó Rogelio en entrevista con La Verdad Noticias.

Las apuestas han sido un tema controversial cuando se trata de jugar la Poleana, ya que pueden llegar a grandes cantidades, lo desata peleas o y disputas entre los participantes.

Rogelio cuenta que la Poleana puede convocar apuestas de hasta 15 mil pesos dentro de las cárceles y al final del juego el premio “se reparte entre el primero y segundo lugar”.

“He jugado de a mil pesos por juego o jugamos a 500 por ficha y, aparte de que ganes el juego, ganas por ficha”, afirmó.

Sin embargo, los conflictos son el pan de cada día cuando se trata de dinero o las reglas del juego no están bien definidas entre los jugadores, ya que suelen cambiar de un reclusorio a otro.

“En una ocasión unos compañeros llegaron de Reclusorio Norte de traslado y traían otro tipo de reglas y jugamos de dinero… a nadie le gusta perder su dinero y si hubo un conflicto porque si les íbamos ganando y decían que no respetábamos las reglas, pero ellos tenían otro estilo”, afirmó.

“Incluso ese día nos separaron los custodios para evitar una bronca porque por dinero cualquiera se calienta, si estuvo grave pero no paso a mayores”, concluyó Rogelio.

Origen de la Poleana

Las apuestas dentro de los reclusorios pueden llegar hasta los 15 mil pesos

“Dentro de lo malo hay algo bueno”, es la filosofía de la Poleana según Víctor Manuel Córdova, coordinador Cultural y Recreativo en los Reclusorios de la Ciudad de México.

En entrevista con La Verdad Noticias, el experto en recreación lúdica explicó que el origen de la Poleana es el juego familiar Pollyanna, de la marca Parker Brothers.

“Alguien lo metió a Lecumberri y de ahí se hizo famosa en las cárceles. Le quitaron el concepto de la niña Polly y los habitantes del pueblo y le pusieron policías y ladrones”, afirmó Córdova.

De acuerdo con el coordinador cultural penitenciario, lo más probable es que un interno estadounidense fue el responsable en introducir lo que ahora se conoce como Poleana a las cárceles de la Ciudad de México.

“Se han escrito historias en que fue un americano (quien introdujo el juego a México) y se podría entender porque es originario de Estados Unidos, basada en la novela Pollyanna de la escritora Eleanor H. Porter”, afirmó.

Poleana en libertad

Las apuestas dentro de los reclusorios pueden llegar hasta los 15 mil pesos

Luego de cumplir su condena en el Reclusorio de Chiconautla, Estado de México, Jonathan se encarga en realizar torneos de Poleana en el Jardín de la paz, cerca del Metro Tlatelolco, en la CDMX.

A través de su página Poleanas Cana'da FROGS, en Facebook, se dedica a convocar a las personas que están interesadas y también a vender mesas de juego, pues fue su único sustento al salir de la cárcel.

“Al salir de la prisión sales sin los privilegios políticos que te da el gobierno. No puedes sacar el INE, no puedes conseguir trabajo y con mi esposa Mónica tuvimos una nena prematura de 7 meses y me las estaba viendo duras, porque no tenía trabajo”, sostuvo en entrevista con La Verdad Noticias.

Afirmó que encontró una oportunidad laboral en la elaboración de la Poleanas, sin embargo, recuerda que su primer tablero no fue el mejor de todos.

“Recuerdo que le hice la Poleana a mi amigo que se llama Irving, pero no pegó la resina, porque es muy delicada y le dije a mí amigo, sabes qué, la Poleana quedó muy fea, pero me dijo, ‘así tráemela con los dados’”, explicó.

En la actualidad lleva 5 años realizando tableros de Poleana y también torneos, los cuales se realizan cada mes en el Jardín de la paz.

Reglas

Reglas

• Cada lado es una casa

• Se puede jugar entre una persona o dos por casa (o color)

• Para salir de cada casa se necesita que los dos dados sumen 6 o 3 y 6

• El número más alto es el que tira primero al inicio del juego

• Cada jugador tiene 4 fichas (vidas)

• Y las 4 fichas tienen que salir de las casas

• Si la ficha de un contrario sale el mismo número de la casilla en la que está el competidor contrario te puede “pegar”

• El objetivo es dar toda la vuelta del tablero y sacar las cuatro fichas antes que todos

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!