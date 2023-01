Juez absuelve a Viviana Salgado, acusada de dañar el Metro con las aspas de una lavadora

Juez absuelve a Viviana Salgado, acusada dañar el Metro con unas aspas de una lavadora | Especial

Viviana Salgado, acusada de dañar las vías del Metro con unas aspas de lavadora fue absuelta, durante la tarde de este viernes, por un juez que determinó falta de pruebas en su contra.

El impartidor de justicia, con sede en la Ciudad de México, retiró los cargos por daño a las vías de comunicación luego de que, el pasado 12 de enero, fuera detenida en la estación Centro Médico, en la Línea 3 del Metro.

“Gracias a Dios me fue bien, ya todo acabó, la pesadilla ya acabó; fue un accidente lo que me pasó y ahorita ya estoy libre de culpa, de lo que me estaban culpando, ya gracias a Dios ya termina”, sostuvo.

Luego de una breve audiencia, que duró alrededor de 30 minutos, Salgado, quien es originaria de Ixtapaluca, Estado de México, dijo que la caída de las aspas se trató de un accidente.

“Quiero agradecer a mi licenciado (Simplicio Martínez) que me ayudó mucho a mi problema y todo salió como yo lo decía, que fue un accidente, y ya quedé libre”, sostuvo a los medios de comunicación.

Buscará disculpa pública

La señora Salgado descartó querer una reparación del daño; sin embargo, sí buscará una disculpa pública por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras la acusación.

"Lo único que pido es que limpien mi nombre (…) Qué (las autoridades) hagan bien su trabajo, que no digan cosas que no, que tengan más cuidado con lo que dicen”, sostuvo.

Cabe recordar que la señora Viviana fue vinculada a proceso el pasado 12 de enero; sin embargo, dos días después, se determinó que seguiría su proceso en libertad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!