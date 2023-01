Independencia judicial, reto sin cumplir en el PJF

“La independencia judicial es uno de los preceptos esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial, se trata de una garantía instaurada para impedir injerencias de los otros poderes en la resolución de litigios sometidos en su conocimiento.

“…se deben analizar las funciones autónomas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados electorales, los magistrados de circuito y los jueces de Distrito”.

El precepto anterior se planteó desde hace 16 años y aún no se puede concretar en el máximo tribunal del país, consideró Eddie Varón Levy, miembro de la Barra Americana de Abogados (ABA por sus siglas en inglés).

“La independencia judicial para mí es muy importante, no sé si tú te recuerdes que yo soy el que promovió las cartas de la barra americana, de qué se respete el presupuesto y que se defienda, se estructure y consolide la independencia judicial”, señaló el especialista en entrevista con La Verdad Noticias.

Varón Levy señaló que la principal garantía de la independencia del Poder Judicial radica en la división de poderes y un punto primordial es que, los entes o nombramientos de mayor jerarquía no pueden inmiscuirse en la elaboración o revisión de un fallo.

Y es que, en la última época, consideró, se ha intentado eliminar los contrapesos con los otros poderes (el Legislativo y el Ejecutivo) a fin de evitar la reunión de gobierno en un solo individuo; es decir, equilibrar el poder público.

“Hay amenazas contra jueces, hay amenazas de que van a investigar a jueces, los señalamientos vienen de gentes que están arriba de los jueces.

“Yo te puedo decir que varios jueces y magistrados me han dicho, amigos míos, me han dicho que tiene que regresar la independencia judicial, tiene que regresar el respeto a sus decisiones y no que los persigan por tomar decisiones jurisdiccionales.

“Si vas a perseguir a alguien hazlo por ratero o por otro delito, no porque falló en contra tuya; lo que pasa es que todos quieren jueces a modo, por ello se debe promover la independencia judicial, fortalecer la independencia judicial yo creo que no le conviene a otros poderes fácticos, ese es el problema”, dijo Varón Levy.

Nueva estructura

El cambio e independencia de poderes también debe aplicarse al interior del máximo tribunal del país; y es que la misma figura preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Hay que cambiar muchas cosas, tienes un presidente de la Corte para decidir con un plumazo que entra o no a discusión; tiene que separarse del Consejo con facultades, no se puede estar gobernando con puros acuerdos de la Corte.

“Hasta el día de hoy yo no he visto que el Consejo de la judicatura Federal vaya en contra del sentir del presidente de la Corte, debe de haber representantes en el Consejo de la judicatura y de la primera sala, de la segunda sala y consejeros independientes”, considero el miembro de la ABA.