Impulsan diputados pronunciamiento contra resolución del caso de la saxofonista Elena Ríos 

Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos | Por: Redacción



En la Cámara de Diputados, la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, acordó impulsar un pronunciamiento en contra de la resolución que otorga prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, agresor intelectual del ataque con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca.



Al respecto, la presidenta de la Comisión, Irma Juan Carlos comentó que, aunque algunas cuestiones legales deben considerarse al momento de definir este pronunciamiento, es un caso politizado, ya que se trata de un exdiputado al que, por tráfico de influencias, le dieron un cambio de medida cautelar.



Sobre el tema, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez del PRI, impulsor de la propuesta, señaló que es un tema de mucha presencia, en el cual el agresor fue liberado hace dos días y está en prisión domiciliaria, por lo que al tratarse de una mujer indígena, dicha Comisión debe pronunciarse sobre un asunto que es de la mayor gravedad.



Del PT, la diputada Esther Martínez Romano resaltó la importancia del documento en donde se condena la resolución del juez y consideró que se debe pedir también su destitución o remoción pues la decisión alienta la impunidad y la indefensión de las mujeres.



La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía de Movimiento Ciudadano destacó que “es una propuesta que nos une”, ya que se trata de un acto condenable a todas luces y una franca violación a los derechos humanos, pues exime de otros cargos con los que el autor intelectual debería purgar su condena en prisión. “No se puede ser excluyente y aplicar la ley de forma discrecional”.



El morenista Pedro Sergio Peñaloza Pérez, apuntó que la Comisión está obligada a no quedarse callada “ante esta provocación que se está haciendo desde el Poder Judicial en contra de una hermana”, por lo que el pronunciamiento no debe quedar solo en una condena, e insistió en que el funcionario debe dejar de estar en un espacio donde vulnera los derechos humanos.



La diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) coincidió en que se debe pedir que el responsable intelectual siga en la cárcel, se haga mención que las cicatrices son evidentes y permanentes, y que se manifieste que no solo se está abogando por María Elena Reyes, sino que será un precedente ante cualquier agresión hacia una mujer.



Por Morena, la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez subrayó que esta Comisión estará pendiente del tema con un puntual seguimiento y pidió que en la primera sesión del pleno se haga un posicionamiento en tribuna.