Hay un incidente en el Metro cada dos días

En solo 25 días de 2023, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX ha registrado 14 incidentes y accidentes en sus instalaciones provocando suspensión del servicio, desalojo de usuarios y en casos más graves, fallecimientos y daños a la salud.

Durante este año, en promedio, cada dos días se registra un “hecho atípico” —como califica la Jefa de Gobierno a estos incidentes— en el Metro. Los incidentes recientes se concentran en las líneas de metro más jóvenes como la 7 y la 8. Aunque el accidente más grave ocurrió en la Línea 3, que tiene cerca de 50 años de antigüedad.

Según informó el STC vía Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2019 y 2022 este transporte público registró 431 accidentes. Es decir, en los primeros cuatro años de Claudia Sheinbaum como mandataria de la CDMX, el Metro promediaba un accidente cada tres días.

No obstante, a partir de este 2023 el promedio de incidentes ha crecido: cada dos días se presenta una falla, una avería y hasta presuntos intentos de sabotaje hacia el sistema.

De acuerdo con la información, la Línea 2 es la que más incidentes ha presentado en los últimos cuatro años: 87. Seguido de la Línea 3 (75) y la Línea 8 (47).

Después de la Línea 1, que se encuentra en mantenimiento, las líneas 2 y 3 (las que registran el mayor número de accidentes) son las más antiguas de todo el sistema del Metro. Ambas inauguraron su primer tramo en 1970; por lo tienen más de 50 años de antigüedad.

Sin embargo, este mes de enero el STC ha concentrado sus fallas en líneas más nuevas, como la 8 o la 7. Aunque el accidente más grave ocurrió en la Línea 3.

Aumentan incidentes en el Metro en 2023

Como La Verdad Noticias ha reportado, este año los incidentes en este sistema de transporte público han incrementado. La crisis ha sido tal que inclusive la Jefa de Gobierno ha señalado un presunto intento de sabotaje en el STC.

Aunado a ello, se ordenó el despliegue de más de seis mil elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro, con el fin de aumentar la seguridad, y prevenir “hechos atípicos” en la red.

Los incidentes y accidentes que se han presentado entre el primero y el 25 de enero de 2023 han sido los siguientes:

El sábado 7 de enero, pasadas las 9 de la mañana, dos trenes de la Línea 3 se estrellaron en el tramo subterráneo entre las estaciones de Potrero y La Raza. El saldo del accidente fueron más de 100 heridos, y el fallecimiento de Yaretzi Adriana, joven de 18 años que estudiaba en la UNAM. Según reportes de la Fiscalía, el accidente se debió a un error humano de los conductores; no obstante, usuarios y personal indicaron fallas en la comunicación y en el mantenimiento de los trenes.

Dos días después, en el andén de la estación Salto del Agua de la Línea 8 un cable tuvo un desprendimiento parcial que retrasó la llegada de los trenes a los andenes.

El 10 de enero, de nueva cuenta en la Línea 3 en la estación La Raza, usuarios fueron desalojados debido a un incendio en la parte baja de un tren, zona conocida como “zapatas”.

Menos de 24 horas después, la estación Politécnico de la Línea 5 presentó un incendio en un tren que se encontraba detenido. La situación provocó un alto nivel de humo por lo que los pasajeros fueron desalojados.

El jueves 12 de enero una mujer de nombre Viviana fue detenida en la Línea 9 del Metro en la estación Centro Médico luego de que las autoridades dictaminaran que arrojó una aspa de lavadora a las vías con el fin de sabotear la comunicación. Viviana fue vinculada a proceso, aunque días después se comprobaría que se trató de un accidente y no de algo premeditado.

El 13 de enero, un día después del despliegue de la Guardia Nacional en las instalaciones, usuarios de la Línea 7 fueron desalojados de los trenes debido a una falla mecánica. Eran las 6 de la mañana y no fue hasta media hora después que todo se reanudó con normalidad.

El Metro solo tardó un par de días en volver a ser noticia. Usuarios de la estación Bellas Artes de la línea 8 reportaron en redes sociales una fuerte explosión. Según se indicó, se trató de un cortocircuito que provocó la salida de humo, por lo que, de nueva cuenta, la estación fue desalojada.

Ese mismo 15 de enero un tren de la Línea 7 fue desalojado debido al desprendimiento de dos vagones. Otro vagón sufrió una explosión. Según información oficial, alrededor de 500 personas fueron evacuadas de la estación Polanco.

Un día después, la misma Línea 7 reportó fallas en apertura de puertas y apagones, por lo que el servicio se vio detenido alrededor de una hora.

El 19 de enero un hombre desconocido fue captado intentando robar cables de cobre del Metro entre las estaciones San Antonio Abad y Pino Suárez de la Línea 2. El sujeto fue trasladado al Ministerio Público.

La mañana del 20 de enero usuarios fueron desalojados de un convoy en la estación Niños Héroes de la Línea 3 debido a que presuntamente se registró una explosión estaciones atrás.

Ese mismo día, circuló en redes sociales un video de un presunto asalto dentro de un vagón exclusivo para mujeres de la Línea 9 del Metro.

El 23 de enero, de nuevo la Línea 7 presentó fallas. Esta vez se trató de un cortocircuito en la estación terminal Barranca del Muerto. Alrededor de 30 personas fueron atendidas por intoxicación tras inhalar humo. Según informó el director del Metro, Guillermo Calderón, el incidente se debió al desprendimiento de un cable de alta tensión.

El 24 de enero usuarios reportaron retrasos y fallas en el cierre de puertas de la Línea A. La aglomeración de gente y falla en el servicio generó que las personas abandonaran la estación Agrícola Oriental.

Más tarde aquel día, un tren se descarriló mientras los trabajadores del Metro realizaban maniobras de acoplamiento de vía en el área de estacionamiento de El Rosario en la Línea 6.

El Metro no ha desglosado un informe oficial acerca del número de accidentes en lo que va del año, y tampoco ha informado sobre qué tipo de incidentes entran en sus estadísticas; no obstante, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha recibido seis denuncias por parte del Sistema de Transporte Colectivo por “incidentes atípicos”. Aunque a la fecha no se ha dado resolución al respecto.

