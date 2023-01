Hay alerta por lucha entre Los Mexicles y el Cártel de Sinaloa, en Chihuahua

Violencia Chihuahua | Cuartoscuro

Los cuerpos de seguridad en Chihuahua están en alerta. El aviso de la comandancia señala que se prevén posibles enfrentamientos armados por la recuperación de zonas de influencia delictiva entre los Mexicles y células que trabajan para el cártel de Sinaloa.

El primer foco de alerta es Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, quien se encuentra en la lista de los reos fugados del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 durante un motín registrado el 1 de enero.

La ficha del expediente criminal de este hombre se ha distribuido en todo Chihuahua, se destaca que es el líder del grupo autodenominado Fuerzas Especiales Los Mexicles y se le cataloga de alta peligrosidad.

Incluso el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, lo catalogó como “el narco más duro y desalmado del grupo criminal de Los Mexicles”.

Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, líder de Los Mexicles.

La otra alerta marca al narcotraficante identificado como “El señor de la V”, quien presuntamente representa al Cártel de Sinaloa en la entidad y mantiene su centro de operaciones en la zona serrana del estado.

Se trata de Salvador Humberto S. V., a quien también se le identifica como “El Chava” o “El Verin”; nació el 12 de abril de 1974 y desde 2010 comenzó a surgir su nombre entre uno de los generadores de violencia.

En el perfil del presunto líder criminal se detalla que es un hombre originario de Camargo, y quien obtuvo una oportunidad de operar en la ciudad gracias al grupo de la “Familia Arzola”, a quienes se conoce como “los reyes del cristal azul”.

La madrugada del 13 de diciembre de 2002 se reportó el hallazgo de varias mantas firmadas por “El señor de la V”, quien amenazaba a los cuerpos de seguridad de Chihuahua y anunciaba su presencia delictiva en la capital del estado.

“Recientemente se colocaron unas mantas donde le solicitan detenerme por la cantidad de víctimas inocentes que hay en nuestra ciudad, esto no es obra mía, la gente me culpa por los hechos violentos, es gente que se dedica a secuestros extorsiones y robos y me culpan a mí por no estar de acuerdo con estos actos, no se deje engañar por esas acusaciones de gente anónima que busca adjudicarme cosas que yo no he cometido y mucho menos me dedico. Atentamente el señor de la V”, señalaba uno de los mensajes.

En los informes se ubica a Salvador Humberto, principalmente entre los periodos de 2021 a 2022, como líder del grupo con mayor influencia en la zona.

Las indagatorias identifican a algunos de los testaferros de “El señor de la V” en Chihuahua capital: “El Valverde”, “El Alan”, “El Fox”, “El Vera” y “El Pato”, quienes se hacen cargo de la distribución, venta y “halconeo” (vigilancia de las operaciones de seguridad en su contra).