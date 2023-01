FGJ-CDMX rechaza persecución contra la periodista Luz Elena Chávez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se deslindó de una demanda que le fue interpuesta a la escritora Luz Elena Chávez de carácter civil.

Mediante un comunicado, señala que este tipo de denuncias no son competencia para dicho órgano autónomo, por lo que aclara que los ministerios públicos única y exclusivamente tienen injerencia en acusaciones penales.

Indican que tampoco su titular Ernestina Godoy Ramos tenga algo que ver con esa denuncia y, añaden, que respetan la libre manifestación, más no el engaño y la mentira como lo dice la también periodista, por lo que le hacen un respetuoso llamado para que no se conduzca con falsedades.

El escrito finaliza diciendo que la fiscalía construye credibilidad “por medio de la verdad”.

Antecedentes

Luz Elena Chávez quien además de escritora y periodista también es activista animal, lanzó un mensaje por medio de su cuenta de Tuiter donde señala que Ernestina Godoy Ramos le fincó una demanda civil compuesta de mil fojas “por daño moral por esterilizar a 23 Golden para salvarles la vida”, por lo que el afectado pide resarcir el daño con “40 millones de pesos”.

En venganza @ErnestinaGodoy_ se alía con el maltratador de Golden y me construye esta montaña de mil fojas en demanda civil por daño moral por esterilizar a 23 Golden para salvarles la vida. Piden 40 millones de pesos. Así tenía a los bbs y así vivían. @SocCivilMx @lumendoz �� pic.twitter.com/rbv2d75jvC — luz elena chavez (@luzelenachavez8) January 16, 2023

La polémica escritora de “El Rey del Cash” se manifestó mediante un video en otro mensaje.

“Quiero decirles que como mujer y a raíz de que escribí este libro he sido víctima de persecución. He sido víctima de violencia de género. He sido víctima de amenazas y para demostrarlo como verán ustedes aquí en mis manos tengo nada más ni nada menos que un expediente en mi contra de este tamaño”.

Indica que la fiscalía se prestó para una venganza por lo escrito en el citado libro y que le parece asombroso que el dueño de los perros estaba prófugo de la justicia y ahora sea él quien denuncia.

Por tal motivo se lanzó contra “El Rey del Cash” en alusión al presidente de México, así como con Claudia Sheinmban y Ernestina Godoy.

Acusó directamente de esta persecución al presidente @lopezobrador_ a la jefa de Gobierno @Claudiashein y a la fiscal carnal @ErnestinaGodoy_ y les digo, de una vez, que el material del 2 libro lo resguardan unos amigos fuera del país. No evitarán sea publicado @SocCivilMx pic.twitter.com/LqftGlOcV3 — luz elena chavez (@luzelenachavez8) January 16, 2023

“Cualquier cosa que me suceda los hago responsables a ellos y a cualquiera de los otros responsables que aparecen en el libro El Rey del Cash”.

