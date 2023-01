Culiacán: psicosis y terror frente al posible retorno de la violencia

El ambiente que ha dejado en la sociedad sinaloense la captura de Ovidio Guzmán oscila entre la psicosis y el terror, pasando por un sinnúmero de rumores acerca de la posibilidad de que las escenas de violencia se repitan en cualquier momento.

Hoy viernes se pudo ver cómo las calles de Culiacán lucían desiertas; la gente prefirió quedarse en casa y estar atenta a lo que pueda suceder en las próximas horas, pendientes de las redes sociales, donde todavía esta tarde de viernes se reportaba la movilización, en diversos puntos de la ciudad y sus alrededores, de numerosos contingentes de civiles armados, presuntos miembros del crimen organizado.

El regreso a la “normalidad” es más un eufemismo. Intelectuales y artistas sinaloenses le contaron a La Verdad Noticias cómo es que transcurrió esta primera jornada luego del caos provocado por el segundo “Culiacanazo”.

El sociólogo sinaloense Ronaldo González Valdés, relató que “Culiacán amaneció en un estado de calma tensa, sin embargo, está claro que la gente sigue resistiéndose a salir a la calle. A pesar de que ayer el gobernador convocó a que la gente se reincorporara a sus actividades, algunos siguen sin asistir a sus labores o a los espacios recreativos”.

El también historiador y ensayista señaló que “afortunadamente la ciudadanía está más consciente de las cosas que han pasado y que los han expuesto al riesgo, al peligro, y que nos han descubierto como seres vulnerables. No estamos dispuestos a sucumbir a la tentación del olvido, de ese autoengaño pretendiendo que somos resilientes cuando en realidad lo que estamos haciendo es resignarnos a una situación”.

“Hay —dice González Valdés— cada vez más este hecho colectivo de conciencia que espero propicie y desate, en los días y meses siguientes, una conversación pública seria, sin estas evasivas chabacanas que tanto se representan a través de las redes sociales con los memes…

Como me lo comentó un amigo historiador, hay que seguir reivindicando lo bueno de Culiacán y de su gente, pero también, aunque suene un poco paradójico, es bueno que ahora estemos con una mayor disposición de enfrentar con seriedad nuestra realidad, de reconocer nuestros problemas, de asumir la responsabilidad que nos corresponde en cada caso y de tomar cartas en el asunto como sociedad y como ciudadanos que están dispuestos a tomar las riendas de su destino.

César Velázquez Robles, doctor en ciencia política y director de la revista Politeia, comentó a La Verdad Noticias que “Después de este “jueves negro”, apenas se disipan los humos de la pólvora, de los incendios, de la destrucción y muerte desatada, y el saldo es aterrador. Una treintena de muertos, más de medio centenar de heridos, entre soldados e integrantes de corporaciones policiacas, una cantidad todavía indeterminada de detenidos. Casi tres centenares de vehículos secuestrados, robados e incendiados que se utilizaron para bloquear vialidades y carreteras, a fin de impedir la movilización de tropas y fuerzas de seguridad”.

Velázquez Robles enfatiza que ha sido “un día triste en nuestra historia, una mancha más al tigre que da cuenta de una convivencia que muchos quisiéramos civilizada, pero que se ve alterada por la violencia y la barbarie. Hoy viernes 6 de enero ha sido la cruda de la pólvora, las calles de la ciudad estuvieron casi vacías las primeras horas. La gente no salía de sus casas, esperaba que continuara la reacción de los violentos… Ya más o menos a media mañana se había internalizado que la violencia amainaría. A estas horas se ha recuperado una gran parte de la cotidianidad de la vida local, pero la psicosis está ahí y es inevitable, sólo nos queda esperar que se reinstale la tranquilidad, que se nos permita seguir haciendo nuestra vida diaria sin sobresaltos sin zozobra y sin angustias”.

El poeta y editor Mijail Lamas, quien también es maestro en Creación Literaria de la Universidad de Texas, en El Paso, comentó: “De nuevo, la ciudad de Culiacán está en boca de todos, mi familia se refugia en su casa y tiene miedo de salir”.

De acuerdo con Lamas, la violencia hace que se olvide lo que tiene de valor la capital del estado: “Ya nadie recuerda que Culiacán es una de las grandes capitales de los agronegocios, que es cuna de artistas, poetas, que tiene probablemente uno de los mejores y más ganadores equipos de béisbol de México”.

Por lo pronto, apunta Lamas, “las personas de Culiacán persistirán y, tal vez, un día terminen por transformar esta sociedad controlada y llena de miedo, tal vez un día nos animemos como sociedad a extirpar ese mal que es el crimen organizado, inmiscuido en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad en Sinaloa. Creo que es importante reflexionar sobre lo que nos está pasando y dejar de pensar individualmente e intentar organizarnos”.

Ronaldo González, Mijail Lamas y César Velázquez

Mientras tanto, uno de los muchos testimonios que circulan en las redes sociales en este momento, sintetiza el clima dejado por este segundo Culiacanazo:

“Aquí (a las afueras de Culiacán) están las cosas muy feas, mucha gente armada, ándense con mucho cuidado porque aquí se oye fuertemente el rumor de que va a haber otro agarre: El Chapo contra El Mayo. Me devolvieron de la platanera, me dieron salida para Culiacán y está toda la carretera tapada de casetas, no salgan a ningún lado por favor, si se pueden encerrar, mejor. Mucha gente no sabe pero aquí nos avisaron que la cosa se va a poner fea y que van a agarrar al que agarren, civiles, gobierno, al que sea van a matar, van a hacer un desmadre por motivo del Ovidio”.