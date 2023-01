Científicos del Conacyt y FCCyT triunfan en batalla legal contra la FGR

Un juez desestimó los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de los tres ex titulares del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Julia Tagüeña Parga, José de Jesús Franco López y Gabriela Dutrénit Bielous, así como de Teresa de León Zamora, directora de Comercialización de Tecnologías del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Marcial Bonilla Marín, ex secretario académico del Instituto Potosino de Investigación Científica.

De acuerdo con lo imputado por la Fiscalía General de la República, a los cinco científicos se les acusaba de transferir supuestas “aportaciones ilegales” por 244 millones de pesos del Conacyt al FCCyT, entre enero de 2013 y junio de 2019, acto ilícito debido a que el FCCyT fue creado como una asociación civil tres meses antes de que se publicara el estatuto que permitía su constitución, por lo que no podía ejercer actos de administración sobre los recursos del Conacyt.

Durante la audiencia celebrada el pasado 13 de enero, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sobreseyó la causa penal contra los cinco acusados, fallo que tiene alcances de sentencia absolutoria. Esto porque la FGR ya no puede continuar con la investigación ni acusarlos por esos mismos hechos.

Los abogados de los tres ex titulares del FCCyT, Jesús Moreno de Leija y Alberto del Río Azuara, señalaron que el juez argumentó que los actos ilícitos imputados por la FGR no eran constitutivos de delito y no corresponden a las conductas penales que les trataron de fincar.

"El juez Gregorio Salazar dictó el sobreseimiento, partiendo de lo que él mismo determinó el 21 de septiembre de 2021, cuando él negó las órdenes de aprehensión; es decir, para el juez, los hechos imputados por la FGR no son constitutivos de delito (...) en otras palabras: finaliza de forma permanente para estos cinco científicos la persecución que existía en su contra luego de casi 16 meses desde que ese juez federal negara girar las órdenes de aprehensión en contra de 31 investigadores", dijeron los abogados.

Son 31 científicos con acusaciones penales

Con esto ya son 9 los científicos que logran la cancelación definitiva de las acusaciones penales más graves en su contra, del total de 31 acusados contra los que se negó una orden de aprehensión.

El Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México canceló la causa penal en contra de Regina María Alarcón Contreras, Inocencio Higuera Ciapara y Luis Mier y Terán Casanueva en agosto y noviembre de 2022.

Alarcón Contreras era directora de Planeación de Ciencia del Conacyt, Inocencio Higuera Ciapara, director adjunto de Desarrollo Científico, Luis Mier y Terán, ex miembro del Comité de Ciencias Exactas para la evaluación de becas de posgrado al extranjero y Patricia Zúñiga Cendejas, excoordinadora y fundadora del FCCyT.

El juez de control Gregorio Salazar Hernández negó dichas órdenes de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de 31 científicos y académicos del Conacyt en agosto y septiembre de 2021, sin embargo, a pesar de que ya son nueve los científicos que logran la cancelación de la causa penal, sus problemas legales no han terminado.