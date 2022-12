Arturo Zaldívar rinde su 4° Informe de labores

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, rindió su Cuarto Informe de labores y a la vez el último como Ministro Presidente al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo énfasis de que durante su administración se dio la cero tolerancia a la corrupción.

Afirmó que en cuatro años se logró desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que prevalecían en la Judicatura.

“Hoy tenemos un Poder Judicial diferente, una justicia transparente, honesta, moderna, diversa e independiente más cercana y más humana que nunca”.

Esto incluyó imponer sanciones ejemplares como denuncias penales y para ello se sirvió de implementar un buzón electrónico para las quejas y denuncias.

Además, durante este año dijo que desarrollaron un sistema de control interno que permite analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos mediante la comparación de los ejercicios de altas, bajas y otro tipo de cruces, lo que facilitará para un seguimiento efectivo y extraordinariamente detallado de los bienes del funcionario.

Arturo Zaldívar señaló que este año el Consejo de la Judicatura Federal, sancionó a 17 titulares e impuso sanciones económicas por más de 16 millones de pesos y judicializó tres carpetas de investigación en contra de servidores públicos.

“La política de cero impunidad y la imposición firme de sanciones han generado un efecto disuasivo que ha sido fundamental para acabar con los cotos de ilegalidad”.

Nepotismo

El combate al nepotismo fue otro de los temas destacados durante el informe de Zaldívar Lelo de Larrea, quien dijo que se creó un comité de integridad con una plataforma electrónica para la identificación de redes familiares, todo ello en el marco de una política de adscripciones, reglas claras y sanciones efectivas.

A lo largo de su administración se llevaron a cabo 197 readscripciones de personas juzgadoras federales por razón de nepotismo, lo cual da cuenta tanto de la magnitud del fenómeno como la firmeza para erradicarlo.

Dijo que hoy en día al Poder Judicial no se ingresa por relaciones ni compadrazgos, no se asciende por dedazo y que las plazas no se intercambian por favores de ningún tipo, solo la aptitud y el mérito bajo una perspectiva de igualdad sustantiva son determinantes.

Rediseño de la carrera judicial

La nueva carrera judicial en la que todos los cargos jurisdiccionales se deberán obtener mediante un concurso de posición, tan solo este año la Escuela Federal de Formación Judicial llevó a cabo 19 procesos de ingreso y promoción de los que resultaron 6 mil 267 personas las vencedoras.

Durante los cuatro años de la administración de Arturo Zaldívar, se realizaron 35 procesos de selección con 7 mil 291 personas vencedoras, de las cuales el 50% son mujeres.

Justicia Laboral

En materia de justicia laboral, señaló que está vigente en todo el territorio mexicano y que al 31 de octubre del presente año han ingresado casi 40 mil asuntos con un promedio de duración por juicio entre tres y seis meses.

Reconoció la participación de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, para alcanzar en tiempo las metas trazadas.

La nueva justicia laboral además de tener como base el mérito y la capacidad, es totalmente paritaria donde todos los tribunales a lo largo del territorio nacional han sido diseñados conforme a criterios de accesibilidad para personas con discapacidad y cuentan con equipamiento de última generación, así como con herramientas tecnológicas que brindan celeridad, accesibilidad y confiabilidad a los procesos.

“En cuatro años construimos una justicia laboral paritaria, expedita, imparcial, moderna y profesionalizada para todas y todos los habitantes del país”.

Instituto de la Defensoría Pública Federal

El Ministro Presidente también habló sobre la defensoría pública federal, donde, ésta, amplió los servicios de defensa y asesoría de las personas pertenecientes a grupos y comunidades indígenas.

En 2018, contaban con apenas 27 servidores públicos hablantes de lenguas indígenas y, actualmente, son 132. En lo que va de la actual administración se ampliaron de 39 a 148 variantes lingüísticas.

Por otra parte, en colaboración con la red de abogadas indígenas se elaboraron dos guías digitales dirigidas a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en las que se explica la estructura y funcionamiento del Poder Judicial Federal, con el fin de mejorar la accesibilidad del sistema de justicia mediante la difusión de las diversas herramientas digitales que ofrece el Consejo.

Otro de los beneficios que dijo en su discurso fue que reconociendo que la forma de comunicación entre las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas se crearon 120 audios traducidos a 10 lenguas indígenas en los que se expone el contenido de ambas guías.

Igualdad entre mujeres y hombres

Unas de las partes del Cuarto Informe que llamó la atención, fue cuando Arturo Zaldívar dijo que todos los concursos para acceder al cargo de Juez de Distrito o Magistrado de Circuito son paritarios o exclusivos para mujeres, lo cual ha recibido el reconocimiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En solo cuatro años el Consejo nombró 273 juezas de distrito que representan más del 51% de todas las juezas que se han nombrado desde 1995. De esta manera el porcentaje de mujeres en este cargo aumentó del 23% al 40% superando máximos históricos desde que existe la carrera judicial.

Sin embargo, se nombraron 81 magistradas con lo que el porcentaje de mujeres pasó del 18% al 24%.

Presas de Santa Martha Acatitla

Zaldívar Lelo de Larrea anunció que el pasado 11 de mayo, acudió a la Penitenciaria Femenil de Santa Martha Acatitla para escuchar a las reclusas que habían solicitado con antelación una entrevista con él.

“Lo que piden es simplemente justicia, justicia frente a un sistema penal arbitrario que no brinda reparación sino castiga la pobreza”.

Comprobó que el sistema de justicia penal destruye familias, por lo que instruyó que el Instituto de la Defensoría Pública se hiciera cargo para atender a casi mil mujeres, de estas nueve han obtenido su libertad, algunas mediante sentencias que expresamente aplicaron la perspectiva de género.

Por ello agradeció a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Agregó que la defensoría pública atendió este año a más de 35 mil personas y, en los últimos cuatro años, se han obtenido 44 mil 142 libertades que representan prácticamente el 20% del padrón carcelario del país.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, flanqueado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los presidentes de las mesas directivas tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, Santiago Creel Miranda y Alejandro Armenta Mier, respectivamente, culminó su último discurso para dar paso a la entonación del himno nacional.

Posteriormente, las presidentas de la sala 1 y 2 Margarita Ríos Farjat y Yazmín Esquivel Mossa, acompañaron al licenciado López Obrador a las puertas de la Suprema Corte de Justicia para abandonar el recinto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!