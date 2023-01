Amnistía Internacional cuestiona labores de la Guardia Nacional en el Metro de la CDMX | Cuartoscuro

Cons los hashtags #LaMilitarizaciónNoEsLaSolución y #NoALaMilitarización, la organización defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional se pronunció a través de redes sociales ante la decisión de la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, de encargar a la Guardia Nacional las labores cotidianas de vigilancia dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de la Ciudad de México.

Esto ocurre luego de que en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, la mandataria capitalina anunciara que desde las 2 de la tarde de este jueves, elementos de la Guardia Nacional comenzarían a vigilar y proteger a las y los usuarios del Metro frente a acontecimientos como los accidentes recientes.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, “lo más importante es dar seguridad a los usuarios. Lo que está pasando en las líneas 3 y 7 en este momento es parte de hechos atípicos. [...] Se está investigando a fondo y se implementa aún más revisión”. Asimismo, la jefa de gobierno apuntó actuar con responsabilidad.

Por su parte, el titular del Ejecutivo Federal, expuso que la obligación del gobierno es proteger a las personas usuarias del principal transporte público de la capital. También pidió que no haya psicosis. “Lo que queremos es que no haya psicosis, que [...] no tengan la preocupación de algún accidente en el Metro que pueda ser provocado. Si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad”, declaró.

Al respecto, Amnistía Internacional advirtió que “con el despliegue de más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México se atenta contra el principio de excepcionalidad, abonando al proceso de normalizar la militarización del país”.

Además, la misma organización defensora de derechos humanos hizo un llamado a los gobiernos federal y local de la Ciudad de México a respetar y garantizar que las labores de seguridad pública sean realizadas por instituciones civiles.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum también informó este día que la llegada de los 6 mil integrantes de la Guardia Nacional a la vigilancia del Metro se sumará al trabajo de los más de 5 mil 800 elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial que actualmente laboran en el STC.

